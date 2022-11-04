Прем’єра на Netflix: Зеленський з’явиться на шоу Леттермана, який нещодавно приїжджав в Україну

Володимир Зеленський з’явиться у спеціальному випуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення". Його ведучим є комік та сценарист Девід Леттерман, який наприкінці жовтня приїжджав в Україну.

Спеціальний випуск із Зеленським Леттерман зняв під час візиту в Україну, 21 жовтня. Прем’єра шоу з’явиться на Netflix наприкінці 2022 року.

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Зеленський з’явиться на шоу Девіда Леттермана на Netflix

Девід Леттерман нещодавно їздив до Києва, України, щоб взяти інтерв'ю у президента Володимира Зеленського для майбутнього епізоду "Мій наступний гість не потребує представлення" з Девідом Леттерманом. Прем'єра окремого спеціального випуску відбудеться наприкінці цього року, – повідомив Netflix у твітері.

Девід Леттерман та Володимир Зеленський / Фото Netflix

Варто зазначити, що сам Леттерман публічно не коментував свій візит до України. Але своїми враженнями від зустрічі з легендарним стендапером поділився український комік Антон Тимошенко. Їхня зустріч пройшла за кавою у "Підпільному стендапі", що поблизу станції метро "Золоті ворота".

Девід Леттерман з Антоном Тимошенком / Фото з інстаграму коміка

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Девід Леттерман приїжджав в Україну: дивіться відео та фото

Нещодавно до України завітав також французький режисер Філіп Азуле. На Київщині, де Росія чинила геноцид та знищувала українську землю, він зібрав матеріали для свого майбутнього фільму про воєнні злочини держави-агресорки.