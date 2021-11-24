Зендея танцює з подушкою у новому трейлері другого сезону "Ейфорії": дата прем'єри

HBO випустив повноцінний трейлер другого сезону серіалу "Ейфорія". У трейлері героїня танцює з подушкою та співає під пісню Call Me Irresponsible Боббі Даріна.

Знімання нового сезону серіалу HBO про покоління Z мало розпочатися минулого року, але їх довелося перенести через пандемію. Прем'єра другого сезону відбудеться 9 січня на стрімінговій платформі HBO Max.

Не пропустіть Netflix почав роботу над третім сезоном серіалу "Люпен": перше фото

Акторський склад

У другому сезоні серіалу режисера та сценариста Сема Левінсона знялися: Зендея, Джейкоб Елорді, Сідні Суїні, Ангус Клауд, Сторм Рейд, Остін Абрамс, Алекса Демі, Хантер Шафер, Джейкоб Елорді, Барбі Феррейра, Сідні Свіні, Ніка Кінг, Ерік Дейн, Ангус Клауд, Елджі Сміт, Мод Апатоу, Мод Апатоу та інші.

Трейлер другого сезону "Ейфорія": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що перший сезон американського шоу вийшов влітку 2019 року і одразу був оголошений головною тін-драмою сучасного телебачення. У ньому розповідається про життя "важкого підлітка" – 17-річної Ру Беннетт (Зендея), яка повертається додому після лікування в реабілітаційній клініці і знову береться за старі звички.