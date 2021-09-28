Жахливе перетворення: нове відео "Веном 2: Карнаж" демонструє трансформацію головного злодія

Sony Pictures опублікувала свіжий уривок з майбутнього сиквела "Венома". У ньому герой Вуді Гаррельсона перетворюється з серійного вбивці Клітуса Кессіді у симбіота Карнажа, головного антагоніста картини.

Коротко про фільм "Веном 2: Карнаж"

За сюжетом, Едді Брок/Веном (Том Гарді) змушений протистояти Карнажу (Вуді Гаррельсон) після його трансформації й втечі з в'язниці та рятувати людство. Продовження фільму зосередиться на протистоянні Венома з Клітусом Кессіді.

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У фільмі також знімалися:

Мішель Вільямс;

Стівен Грем;

та Наомі Гарріс.

Режисером стрічки виступив Енді Серкіс, а над сценарієм працювали Том Гарді та Келлі Марсел.

Автори фільму відзначили, що Карнаж буде настільки ж смертоносним, як і у коміксах, попри віковий рейтинг PG-13 ("16+"). Це підтверджує ролик, який ви можете побачити нижче.

Трансформація Клітуса в Карнажа: дивіться відео онлайн

Відео персонажа "Верес"

Також Sony показала ще одне промо-відео присвячене злодійці "Вереск". На момент початку фільму вона провела 25 років в ув'язненні у психіатричному виправному закладі "Рейвенкрофт" (аналог знаменитої DC-шної "Клініки Аркхем" від Marvel).

Пацієнтка має надздібності перетворювати звук в потужну ударну хвилю і, судячи з відео, зійшлася з Карнажем, щоб разом протистояти проти Едді Брока та його інопланетного симбіота.

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Прем'єра стрічки в Україні відбудеться зу форматі 3D та IMAX 3D. Спершу вихід фільму планувався 1 жовтня 2020 року, проте був перенесений внаслідок пандемії коронавірусної хвороби.