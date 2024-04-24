Фатальні та зухвалі: 10 кіногероїнь з 2000-х, від яких фанатіли всі

Жіночі персонажі у фільмах та серіалах 2000-х підкорювали рисами характеру, харизмою та навичками. Вони надихали інших та ставали улюбленими персонажками.

Кіно 24 зібрав найпопулярніших та найсильніших героїнь у популярних стрічках. Вони залишили чималий слід у глядачах та стали втіленням рішучості, мудрості й сміливості.

До слова Захопливі фільми, які доводять, що у житті немає нічого неможливого

10 героїнь, від яких фанатіли у 2000-х

Кім Кетролл втілила розкішну Саманту Джонс у серіалі "Секс і місто". Вона стала прикладом для багатьох жінок того часу і не тільки. Її образи стали натхненням, а цитати перетворились у життєві гасла. Завжди впевнена у собі Саманта була відвертою і знала, чого хоче.



Саманта Джонс / Фото Vogue

Яскрава та харизматична Рейчел Грін з "Друзів" стала іконою моди. Мало не кожна мріяла про подібну зачіску та стиль у нульових.



Рейчел Грін / Фото "Друзі"

Супергероїня Лілу, яку втілила Міла Йовович, має шалену сміливість та водночас тонку й чуттєву натуру. А її надлюдські можливості були ще одним об'єктом для фанатизму.



Лілу / Фото з пінтересту

Попри те, що Лару Крофт у різні часи втілили велика кількість акторок, першою жінкою, яка замінила персонажа гри в кіно, була Анджеліна Джолі. Це незалежна та завзята героїня, яка не видає свого страху, впевнена у собі та має неймовірну зовнішність.



Лара Крофт / Фото з пінтересту

Героїня Селін у франшизі "Інший світ", яку зіграла Кейт Бекінсейл, є втіленням фрази girl power.



Селін / Фото Screenrant

Молода дівчина Нікіта з однойменного бойовика – це фатальна жінка з холоднокровними рисами характеру та чарівною зовнішністю водночас.



Нікіта / Фото з пінтересту

Стильна Ґабрієль з "Відчайдушних домогосподарок" постала перед чималою кількістю випробувань, але проходила їх з гідністю.



Ґабріель / Фото з пінтересту

Наталі, Ділан та Алекс – три героїні з фільму "Ангели Чарлі", які демонструють харизму, кмітливість та різноманітні навички. На той час зображати героїнь-жінок самодостатніми, незалежними й зухвалими було справжнім новаторством.



Наталі, Ділан та Алекс / Фото з пінтересту

Ці героїні вважаються одними з найсильніших жіночих персонажок у стрічках нульових. Частково й завдяки їм та акторкам дедалі більше жінок отримують головні ролі та отримують об'єктивні оцінки у світовій кіноіндустрії.