Гарний настрій гарантовано: на Netflix вийшла нова комедія, яка змусить вас сміятися

Нещодавно на популярній стрімінговій платформі Netflix дебютував новий комедійний фільм "Жодного тиску". Глядачі можуть розраховувати на те, що ця безтурботна комедія забезпечить їм позитивний настрій.

Прем'єра польської комедії відбулася на Netflix 27 березня. Кіно 24 розповість, про що саме ця комедійна кінострічка.

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Нова комедія, яку можна подивитися на Netflix

Наприкінці березня Netflix порадував своїх глядачів виходом чудової романтичної комедії "Жодного тиску". У новому польському фільмі глядачі можуть розраховувати на те, що ця цікава історія не лише потішить смішними моментами, але й зворушить захоплюючою атмосферою.

В основі сюжету лежить історія Олівії. Дівчина працює шеф-кухарем у великому місті. Однак начебто трагічний випадок в родині змушує дівчину покинути його.

Так, Олівія приїздить до села, щоб відвідати похорон своєї бабусі. Та виявляється, що бабуся не померла і це була хитрість, аби змусити дівчину приїхати та заволодіти сімейною фермою.

Так розпочалося примусове втягнення Олівії у сільське життя. Та згодом вона закохується в привабливого фермера, який приховує таємницю.

"Жодного тиску": дивіться онлайн трейлер фільму

Цей фільм не лише потішить смішним сюжетом, а й нагадає глядачам про важливість відкриття нових можливостей і кохання, навіть у найнесподіваніших місцях. Приємного перегляду!