На аукціоні представили жувальну гумку Роберта-Дауні молодшого, яку він пожував і виплюнув на Алеї слави у Голлівуді. Це сталося під час відкриття зірки його колеги з фільму "Залізна людина" Джона Фавро.

Пізніше жуйка з’явилася на eBay. Початкова вартість лота – 55 тисяч доларів.

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Жуйку, яку пожував і виплюнув Роберт-Дауні молодший, продадуть за шалену суму

Продавець, який виставив лот, повідомив, що випадково опинився під час заходу, де відомого актора і продюсера Джона Фавро додали на Голлівудську алею слави.

Під час заходу Роберт Дауні-молодший сам поклав свою жуйку на зірку і, ймовірно, залишив її там. Я продаю її в тому ж стані, в якому отримав, і її можна перевірити на його ДНК,

– зазначив він.

Нагадаємо, голлівудський актор Бред Пітт вирішив продати свій величезний будинок у Лос-Анджелесі за 39 мільйонів доларів. Там він часто проводив час з колишньою Анджеліною Джолі.