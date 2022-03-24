Зі Станіславом Бокланом в головній ролі: в ютуб виклали фільм про війну "На своїй землі"

24 березня 2022 , 10:51
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Джерело:

ютуб Держкіно

Держкіно опублікувало на ютуб-сторінці документальну короткометражну стрічку Олександра Кірієнка "На своїй землі". Головні ролі у ньому зіграли Станіслав Боклан, Ніна Набока та Олександр Биков.

Картина "На своїй землі" (2018 рік) входить до однойменного альманаху короткометражних фільмів. Стрічку екранізовано в рамках проєкту "Дивись українське".

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Весна. Неподалік чутно постріли й вибухи – йде війна. Уляна зібрала речі, щоб поїхати. А Гордій щепить дерева у своєму садку. Бо це його земля,
– йдеться в офіційному синопсисі. 

Творча команда фільму:

  • Режисер-постановник – Саша Кірієнко;
  • Сценарист – Федір Янько;
  • Оператор-постановник – Дмитро Ященков;
  • Художник-постановник – Олександра Дробот;
  • Композитори – Сергій Круценко, Олександр Штеінгардт;
  • Звукорежисер – Максим Гладецький;
  • Художник з костюмів – Тетяна Лавриненко;
  • Продюсери – Андрій Різоль, Святослав Різоль.

"На своїй землі": дивіться відео онлайн 

 

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, українські кінематографісти створили сучасну алюзію на кіноповість Довженка "Україна у вогні". Кожна з серій має свою назву та триває 1 хвилину. На сьогодні вже опубліковано 32 епізоди.

Автор: Наталія Гулій