Зі сцени Critics Choice: зірка "Борат 2" Марія Бакалова відзначила хоробрість народу України

Болгарська акторка Марія Бакалова, відома за своєю роллю у комедійному художньому фільмі "Борат 2", публічно підтримала українців на урочистій церемонії престижної кінопремії Critics Choice Awards 2022.

Марія Бакалова на Critics Choice Awards підтримала українців

Акторка вийшла на сцену і, перш ніж оголосити переможця у категорії "Найкращий актор другого плану", висловила слова на знак солідарності з українцями. Вона наголосила, що Україна знаходиться всього за кількасот миль від її рідного міста у Болгарії.

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Ми зібралися разом цього особливого вечора і я хочу скористатися моментом, щоб відзначити хоробрість народу України,

– сказала Бакалова.

Глядачі захопливо відреагували на її слова, аплодувавши. Пізніше вона доповнила: "це народ, який відстоює своє право на незалежність і демократію".

Я справді підтримую їх. Я бачу всіх українських бійців – їхню хоробрість, їхню стійкість. Все, що вони роблять, – це захищають свою незалежність та демократію, що є вкрай важливим для кожної нації. Право голосу, право обирати свій уряд, навіть для людей з Росії,

– наголосила зірка.

Вона продовжила: "Єдине, що я можу зробити як митець, – це спробувати привернути більше уваги та створити цей культурний та мистецький обмін між Східною Європою та Голлівудом – це було фундаментально для нас у першій половині 21 століття".

Вона сподівається, що зможе "підвищувати поінформованість і підтримувати одне одного як люди, незалежно від того, звідки ми".

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"Якщо ми можемо хоч трохи змінити ситуацію, ми маємо спробувати", – доповнила вона. На жаль, зараз це відбувається у Східній Європі, але це може статися будь-де. Сподіваюся, народ України знає, що ми з ними ми їх бачимо. Ми стоїмо із ними. Наші серця з ними".

Зазначимо, що Бакалова у 2021 році отримала премію Critics Choice Awards як "Найкраща актриса другого плану" за роль у комедійному фільмі "Борат 2".

Світові зірки підтримують Україну

На церемонії нагородження Critics Choice Awards 2022, не тільки Марія Бакалова висловила підтримку українцям у війні з Росією. Серед інших знаменитостей – головні герої улюбленого серіалу "Спадкоємці". Вони одягнули елегантні костюми, а свій образ доповнили, на знак солідарності з Україною, синьо-жовтими значками.

А на урочистому заході кінопремії BAFTA-2022 Ребел Вілсон, оголошуючи виступ акторки Емілії Джонс, показала фак кремлівському диктатору зі словами "А це жест для Путіна".

Крім цього, Бенедикт Камбербетч, який неодноразово підтримував Україну, прийшов на урочисту церемонію BAFTA-2022, доповнивши свій образ українською символікою.

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