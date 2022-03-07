"Зима у вогні 2": у мережі з’явилися перші 6 епізодів серіалу про війну Росії проти України
Джерело:фейсбук "Україна у вогні 2"
Українські документалісти продовжують кінопоему Олександра Довженка "Україна в огні" 1943 року. У 2015 році вийшов фільм про Революцію Гідності, а цього разу документальний серіал розповідає про війну Росії проти України.
Творча команда вважає, що ця стрічка є "кінематографічним фактологічним документом героїзму українців, порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права". Автори відео і творці серіалу з міркувань безпеки тримають свої імена в секреті.
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На фейсбук-сторінці "Зима у вогні 2" вже доступні до перегляду перші 6 епізодів. У кінодокументі про війну Росії проти України ви побачите:
- як народжувались "діти війни" у бомбосховищах;
- фрагменти хроніки обстрілу міста Старобільськ;
- як безстрашні українці стримують ворожу техніку голими руками;
- героїзм наших воїнів;
- жорстокі порушення прав людини та гуманітарного права;
- мертвих окупантів;
- трагічні та драматичні події війни;
- про "Русский военный корабль – иди нах*й"; як на острові Зміїному було взято у полон 13 українських прикордонників;
- те, як орки захопили Чорнобильську АЕС в перший день війни.
На відміну від простого відео, епізод серії фільму має драматургію, звуковий і музичний супровід, монтаж, інколи різні кадри однієї події, колористику, тож є завершеним самостійним фільмом. Нерідко одна подія представлена кадрами відео кількох очевидців,
– йдеться у пресрелізі команди стрічки.
Кожна з серій має свою назву:
- "Відроджений у вогні" / Reborn in Fire;
- "Сильніший за танки" / Stronger than Tanks;
- "Ангел над демонами" / Angel over Demons;
- "Відповідь змії" / Snake's Reply;
- 24/02/2022 / 24/02/2022;
- "Чорнобиль" / Chernobyl.
"Зима у вогні 2": дивіться першу хвилинну серію "Відроджений у вогні"
Скільки буде епізодів – нам не відомо, але вже у 6 хвилинах серіалу зрозуміло, що орки не вміють воювати, проте вбивають мирних жителів, обстрілюють садочки та школи. Україна насамперед показує свій бойовий дух, гідність, хоробрість і силу. Вже всьому світу відомо, що наша армія – найпотужніша, а воля і свобода – понад усе.
Тільки, на жаль, великою ціною ми здобуваємо перемогу! Ніколи не пробачимо росіянам їхнє вторгнення на наші землі, а за смерть кожного дорослого і малого, за кожен зруйнований будинок на них чекає пекло.
"Зима у вогні 2" має англійські субтитри, щоб всьому світу стало ще видніше, що робить Росія в Україні. А також те, яку жорстокість нам доводиться відчути і яких втрат зазнати на шляху до перемоги. Іноземні громадяни мають побачити, якими є українці, власне, чому ми – нескоренні та незламні.
Але, безумовно, як і "Зима у вогні", цей серіал – відкрита рана. Однак, ми вистояли тоді, вистоїмо зараз. Попереду наше щасливе європейське майбутнє.
Смерть ворогам!
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