3 фільми, які треба встигнути подивитись до кінця зими

Зараз українці переживають найскладнішу зиму через постійні російські обстріли енергетики. Вона вже підходить до завершення, хоча надворі ще тримаються морози, лежить сніг, а дороги вкриті льодом.

24 Канал розповість, які фільми треба встигнути подивитись до кінця зими. У вас ще є місяць, щоб це зробити.

Які фільми треба встигнути подивитись до кінця зими?

"Труднощі із шампанським"

Рейтинг IMDb: 6.0/10

Бізнесвумен Сідні Прайс збирається зробити важливий крок у кар'єрі: придбати Château Cassell – один з найулюбленіших шампанських домів Франції. У першу ніч у Парижі вона насолоджується прогулянкою містом і знайомиться з Анрі. Між ними одразу виникає зв'язок, тож чоловік і жінка проводять разом усю ніч.

Однак уже вранці Сідні відправляється до Шато Кассель, щоб укласти угоду і зустрічає там Анрі. Виявляється, що він є сином засновника компанії. Наступні кілька днів жінці доведеться конкурувати з іншими потенційними покупцями. Головну героїню чекає насичений святковий період завдяки роману та вигідній діловій угоді.

"Труднощі із шампанським": дивіться онлайн трейлер фільму

"Різдво з колишнім"

Рейтинг IMDb: 5.3/10

Кейт нещодавно розлучилась і планує провести останнє ідеальне сімейне Різдво, перш ніж продати свій будинок. На жаль, плани головної героїні руйнуються, адже її колишній чоловік Еверетт неочікувано представляє нову дівчину.

"Різдво з колишнім": дивіться онлайн трейлер фільму

"Родинний обмін"

Рейтинг IMDb: 5.7/10

Джесс та Білл Вокери з усіх сил намагаються зберегти сімейний зв'язок, оскільки їхні діти стають старшими, а отже – самостійними та більш відстороненими. Проте за кілька днів до Різдва батьки міняються тілами з дітьми-підлітками і в їхньому житті настає справжній хаос.

"Родинний обмін": дивіться онлайн трейлер фільму