Зимові мультфільми для святкового настрою: атмосферна добірка

Зимові канікули – чудовий час провести час з сім'єю, погуляти, а також разом подивитися улюблені мультфільми. Редакція Кіно 24 підготувала атмосферну добірку зимових стрічок, які варто переглянути в родинному колі.

Новий рік та Різдво – час, коли люди вірять у диво. Це магічний, казковий період, коли діти нетерпляче чекають канікул, поїздок до рідних та подарунків під ялинкою. Особливий настрій часто створюють мультфільми. 5 затишних стрічок для сім'ї – дивіться далі.

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"Крижане серце"

Рік виходу: 2013

Еренделл – чарівне королівство, в яке посеред літа неочікувано прийшла зима з суворими морозами та снігопадами. У ньому жили дві сестри – принцеса Ельза (старша) та принцеса Анна (молодша). Ельза мала незвичайний дар – вона вміла створювати сніг та перетворювати літо на зиму.

Одного разу здібності Ельзи вийшли з-під її контролю. Тоді вона була вимушена втекти в гори. Анна вирушила на пошуки сестри, щоб дізнатися, як зруйнувати прокляття та зупинити в королівстві вічну зиму. У небезпечну подорож засніженими горами дівчина вирушила в компанії блондина Кристофа, оленя Свена та сніговика Олафа.

Трейлер "Крижане серце": дивіться відео онлайн

"Крижане серце 2"

Рік виходу: 2019

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У королівстві Еренделл всі щасливі від того, що їхня принцеса Ельза – чарівниця. Принцеса Анна знайшла взаємне кохання, Олаф знає, що таке літо, а у Свена завжди є морква. Попереду на жителів королівства чекає велике свято – день народження Анни. Планують організувати масштабне святкування.

Однак не обійшлося без проблем. Ельза дуже хвилюється і не може контролювати свою суперсилу. Виникає ризик того, що в королівстві знову настане зима. Друзі мають знайти вихід з цієї ситуації, підготуватися до свята та якнайкраще провести його.

Трейлер "Крижане серце 2": дивіться відео онлайн

"Феї: Таємниця зимового лісу"

Рік виходу: 2012

Дінь-Дінь та її подруги ніколи не перетинали кордон з Зимовим лісом. Кажуть, що в ньому панує небезпека. Так і було б надалі, якби одного разу зацікавленість не перемогла Дінь-Дінь і вона не наблизилась б до таємничої лісової місцевості. У той момент її крила заблищали прекрасним яскравим світлом і фея зрозуміла, що Зимовий ліс має по-справжньому велику силу.

Дінь-Дінь тепло одягнулася та відправилася всередину лісу, де на неї чекала величезна кількість дивовижних відкриттів.

Трейлер "Феї: Таємниця зимового лісу": дивіться відео онлайн

"Звірополюс"

Рік виходу: 2019

На звірополюсі владу захопили ті, хто сильніший, зубатіший, страшніший за інших. Ці звірі готові на все заради того, щоб затвердити свою перевагу. Але серед тварин знайшлися ті відважні створіння, які готові захистити рідний Північний полюс та всю Землю.

Трейлер "Звірополюс": дивіться відео онлайн

"Балто"

Рік виходу: 1995

Балто – наполовину вовк, наполовину собака. Він нічого не знає про своє походження. Він звик бути серед засніжених просторів Аляски, де знайшов вірних друзів: полярного гуся Бориса, красиву лайку Дженну та ведмежат – Мака і Лака. Вони змогли розгледіти його хоробре та добре серце.

Та неочікувано в містечко, де жив Балто прийшла біда. Епідемія важкої хвороби вразила багатьох дітей, а сильна заметіль була на всіх дорогах. Надія залишалася лише на собачі упряжки, з допомогою яких можна було привезти ліки. Але собаки загубилися дорогою додому й лише Балто зміг розшукати їх. Він став героєм та легендою, адже зміг врятувати всіх хворих дітей.

Трейлер "Балто": дивіться відео онлайн