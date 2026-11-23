Здається, ще вчора Сара Мішель Геллар бігала з дерев'яним кілком за вампірами, а сьогодні її донька вже готується підкорювати Голлівуд. 17-річна Шарлотта Прінц помітно подорослішала й нещодавно вперше з'явилася із зірковою мамою на червоній доріжці, неабияк привернувши увагу публіки.

Як повідомляє People, 20 листопада 49-річна Сара Мішель Геллар уперше з'явилася на червоній доріжці разом зі своєю 17-річною донькою Шарлоттою Грейс Прінц. Вони відвідали вечірку People та InStyle у Лас-Вегасі напередодні Гран-прі Формули-1.

Як зараз виглядає донька Сари Мішель Геллар

Шарлотта, яку акторка народила у шлюбі з голлівудською зіркою Фредді Прінцом-молодшим, помітно подорослішала. На світському заході дівчина позувала поруч із мамою в чорній мініспідниці, шкіряній куртці, темних колготках та черевиках.

Сара Мішель Геллар з донькою Шарлоттою / Фото Getty images



Сама Геллар обрала чорну блискучу мінісукню. Особливу увагу фотографів привернуло те, що 17-річна Шарлотта вже вища за знамениту маму.

До слова, акторка рідко показує дітей публіці, тому їхня спільна поява стала справжньою несподіванкою для шанувальників.

Чим займається Шарлотта Прінц

Схоже, акторські гени в цій родині вирішили не брати вихідних. Шарлотта вже серйозно готується до кар'єри в кіно та щотижня відвідує заняття з акторської майстерності.

Ба більше, дівчина навчається в того самого викладача, з яким свого часу працювали її знамениті батьки – Сара Мішель Геллар та Фредді Прінц-молодший.

Це моє улюблене заняття. Я дуже схвильована й не можу дочекатися, коли нарешті почну, – розповіла Шарлотта про майбутню акторську кар'єру.

Однак знаменита мама має власні правила щодо Голлівуду. Раніше Геллар заявляла, що донька не зможе професійно зніматися перед камерою, доки не закінчить школу.

Акторка пояснювала це тим, що дітям знаменитостей доводиться стикатися з особливими очікуваннями та тиском. Тому спочатку Шарлотта повинна здобути необхідні навички, а вже потім шукати слави.

Цікаво, що раніше дівчина також серйозно займалася танцями та брала участь у конкурсах. Проте згодом вирішила зосередитися на іншому захопленні.

Крім акторства, Шарлотта обожнює Формулу-1. Любов до автоспорту їй передав молодший брат Роккі, який сам бере участь у перегонах.

Що відомо про родину Сари Мішель Геллар

Сара Мішель Геллар та Фредді Прінц-молодший познайомилися ще у 1997 році на зйомках фільму жахів "Я знаю, що ви скоїли минулого літа". У 2002 році актори одружилися, а згодом стали батьками двох дітей.

Їхня старша донька Шарлотта народилася у вересні 2009 року, а син Роккі – у 2012-му.

Попри славу обох батьків, подружжя намагалося тримати дітей подалі від надмірної публічності. І лише тепер, коли Шарлотта готується до дорослого життя, вона дедалі частіше з'являється разом із мамою.

До слова, раніше ми розповідали, як виглядає зараз єдина донька Моніки з "Друзів".