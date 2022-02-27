Зірка "Бондіани" Ольга Куриленко підтримала Україну
Джерело:Інстаграм
Голлівудська акторка Ольга Куриленко родом з Бердянська. Нещодавно знаменитість опублікувала в інстаграмі слова підтримки українському народові й порадила йому "прощатися з підлими людьми".
Акторка Ольга Куриленко, яка раніше заявляла, що в ній не тече українська кров, розповіла, що думає про війну Росії з Україною.
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Артистка опублікувала в інстаграмі два пости. В одному лаконічно написала, що молиться за Україну і всіх її жителів, а в другому, що їй сумно бачити, якими виявляються люди у найважчий час.
І, на жаль, ми бачимо справжню цінність деяких людей у найважчі часи, як зараз… Але краще відкрити очі пізніше, ніж ніколи. Попрощайтеся з підлими людьми! Настав час "прибирання"! Оточіть себе тільки любов'ю і світлом,
– поділилась Куриленко.
Ольга Куриленко відреагувала на війну Росії з Україною / Фото з інстаграму акторки
Чим відома Ольга Куриленко?
- Ольга Куриленко народилась у Бердянську. У 13-річному віці дівчинку помітили московські модельні агенти й запросили працювати у цій сфері.
- У 16 років Куриленко виїхала до Парижу й працювала там у модельній агенції Madison.
- У 2005 році дівчина дебютувала у кіно. Тоді вона знялась у стрічці "Безіменний палець".
- У 2008 році Ольга зіграла роль Камілли, коханої Джеймса Бонда, у фільмі "Квант милосердя", що принесло їй шалену популярність.
- Акторка відома своєю неоднозначною громадянською позицією. 9 травня 2020 року вона опублікувала в інстаграмі допис, в якому привітала європейське суспільство з Днем пам'яті та примирення, а підписників із країн колишнього Радянського Союзу – з Днем перемоги. У коментарях публікації вона зазначила, що вважає себе "слов'янкою", а у неї взагалі немає української крові.