Зірка "Чому жінки вбивають" Люсі Лью зніметься в екранізації роману Стівена Кінга "Пізніше"

Студія Blumhouse розпочала роботу над новим містичним серіалом, що ґрунтується на романі Стівена Кінга "Пізніше". Головну роль у картині виконає американська акторка Люсі Лью, яка востаннє зіграла у першому сезоні популярного шоу "Чому жінки вбивають".

Про дату прем’єри автори повідомлять згодом. Відомо, що це буде мінісеріал, творцем якого виступить американська драматургиня Раель Такер, вона вже написала сценарій першого епізоду.

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"Пізніше" – це щось жахливе, зворушливе та дивне. Звичайно, це ж Стівен Кінг. Адаптація книги одного з моїх улюблених письменників із неймовірним партнером Blumhouse та незрівнянною Люсі Лью – це мрія, що стала реальністю,

– поділилася сценаристка Раель Такер.

У книзі "Пізніше", що вийшла у 2021 році, йдеться про літературного агента Тіа, яка сама виховує сина Джеймі Кокліна. Коли її клієнт помирає, вона в тривозі розуміє, що він не встиг їй передати матеріали щодо нової книги. Однак, її син має незвичайний дар – може розмовляти з нещодавно померлими людьми та навіть бачити їх. Ця здатність, звісно, лякає хлопця, але в цьому особливому випадку допомагає йому. Джеймі намагається встановити зв’язок із померлим письменником, передає мамі зміст книги, а вона її публікує.

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Обкладинка книги "Пізніше" Стівена Кінга / Фото Amazon