Зірка "Дюни" Тімоті Шаламе показав свій образ у ролі Віллі Вонки: реакція фанатів

Актор Тімоте Шаламе 10 жовтня в інстаграмі опублікував своє фото в образі казкового шоколатьє Віллі Вонки. Циліндр, яскраве оксамитове пальто і тростина – створили для зірки на знімальному майданчику у Лондоні, де й знімають приквел "Чарлі і шоколадної фабрики" від Warner Bros. Pictures.

Про що буде новий проєкт

Фільм розповість історію молодого дослідника Віллі Вонки до відкриття всесвітньо відомої шоколадної фабрики. Тімоті Шаламе зіграє знаменитого кондитера, персонажа, якого створив Роальд Дал. У картині будуть музичні номери, у яких Тімоті доведеться вперше у своїй кар'єрі співати й танцювати. Отож ми очікуємо на мюзикл.

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Тімоті Шаламе в образі Віллі Вонки / Фото з інстаграму Тімоті Шаламе

Режисером картини став Пол Кінг, відомий за серією "Пригоди Паддінгтона". Продюсером фільму буде Девід Хейман, який також продюсував фільми про Гаррі Поттера для Warners, окрім "Пригод Паддінгтона". Прем’єра стрічки про молодого Віллі Вонку запланована на 17 березня 2023 року.

Хто такий Віллі Вонка Віллі Вонка — улюблений персонаж багатьох. На великому екрані його спершу зіграв Джин Вайлдер у фільмі 1971 року "Віллі Вонка й шоколадна фабрика", а потім Джонні Депп у фільмі 2005 року "Чарлі й шоколадна фабрика". Тепер Тімоті Шаламе, номінант на премію Оскар, зіграє молодого кондитера у приквелі.

Акторський склад приквелу

Крім Шаламе, у фільмі зіграють:

Кіген-Майкл Кі;

Саллі Гокінз;

Ровен Аткінсон;

Олівія Колман.

Реакція мережі

"Я ніколи так не хвилювався";

"Віллі Вонка такий милий";

"О Боже мій! Тімоті – Вонка. Я зворушений";

Я буду мріяти про це сьогодні ввечері";

Хто-небудь, подайте мій інгалятор. Я не можу з цим мужчиною!";

"Не забувайте, що сталося з людиною, яка раптом отримала все, що хотіла";

"Чудові новини".