Із зіркою "Джокера" Хоакіном Феніксом: вийшов трейлер загадкового фільму "Усі страхи Бо"

Хоакін Фенікс зіграв у новому фільмі режисера-візіонера Арі Астера від студії А24 "Усі страхи Бо". Що відомо про стрічку та яким вийшов трейлер – дивіться нижче.

Стрічка "Усі страхи Бо" з’явиться в українських кінотеатрах весною. Відомо також, що це третя колаборація Астера зі студією А24 після культових фільмів "Спадковість" та "Сонцестояння". Про це 24 Каналу повідомили у пресслужбі стрічки.

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"Усі страхи Бо": що відомо

Творці картини презентували локалізований український трейлер майбутнього сюрреалістичного комедійного фільму жахів, який демонструє усі грані таланту славетного актора Хоакіна Фенікса – блискавичного лауреата премії Оскар та головного "Джокера" світового кіно. Арі Астер у новому проєкті виступив як сценарист, режисер та продюсер.

Усі сюжетні лінії автори тримають у секреті. Проте, голлівудська компанія, яка стоїть також за цьогорічними "оскарівськими" номінантами "Кит" та "Все завжди і водночас", процитувала режисера та від себе доповнила, що новий проєкт є "кошмарною комедією", а щодо сюжету зазначила таке: "Бо пройде свій шлях від початку до кінця. А можливо і навпаки – від кінця до початку, де на нього чекає джерело усього. Адже, як відомо, все, чого ви хочете, є з іншого боку страху. Як закінчиться ця дивна подорож? Чи подолає Бо свої страхи, чи наважиться глянути в очі своїм фобіям? Всі відповіді – у фільмі"

Окрім Хоакіна Фенікса, у зйомках взяли участь:

Натан Лейн,

Патті Лупон,

Емі Раян,

Кайлі Роджерс,

Паркер Поузі та інші.

"Усі страхи Бо": дивіться трейлер фільму