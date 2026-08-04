Була іконою краси у 90-х: як у свої 61 виглядає зірка культового серіалу "Твін Пікс"

У Голлівуді, здається, є два варіанти розвитку подій: або тебе не впізнають через десятки пластичних операцій, або всі дивуються, як тобі вдалося майже не змінитися. Схоже, Шерілін Фенн обрала другий сценарій.

Як пише Hello!, 61-річна Шерілін Фенн поділилася новим фото в Instagram і вкотре довела, що цифри в паспорті далеко не завжди мають останнє слово. Замість традиційних розмов про вік шанувальники взялися обговорювати її зовнішність і засипали акторку компліментами. Схоже, статус однієї з головних красунь 90-х нікуди не зник – просто став трохи дорослішим.



Шерілін Фенн / Фото Інстаграм зірки



Фенн, яка у 1990-х підкорила мільйони глядачів роллю Одрі Горн, залишилася вірною своєму фірмовому стилю. На новому фото акторка позує з яскраво-червоною помадою, виразними стрілками та густими бровами, які свого часу стали її візитівкою. Єдина помітна зміна – сивина, яку Шерілін, схоже, вирішила не приховувати.

Саме роль Одрі Горн зробила Шерілін Фенн однією з головних зірок 90-х і принесла їй номінації на "Еммі" та "Золотий глобус". Після "Твін Пікса" акторка не зникла з екранів – вона знімалася в "Дівчатах Гілмор", "Реї Доновані" та "Безсоромних". А у 2017 році знову повернулася до ролі Одрі, довівши, що деякі герої, як і хороші серіали, з роками стають лише популярнішими.

Особисте життя Шерілін Фенн свого часу обговорювали не менш охоче, ніж її ролі — а стосунки з Джонні Деппом у середині 80-х і зовсім акторка не раз називала своїм першим великим коханням.

Сьогодні акторка виховує двох синів і, схоже, спокійно ставиться до того, що її досі згадують як одну з головних красунь 90-х.

До речі, не лише зірки "Твін Пікса" останнім часом дивують своїм виглядом. Нещодавно у мережі активно обговорювали й рідкісну появу 81-річної Прісцилли Преслі – колишньої дружини Елвіса Преслі.



