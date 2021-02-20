Зірка "Гри престолів" Кіт Гарінгтон вийшов на прогулянку з немовлям та собакою: милі фото

Джерело:24 канал
Нещодавно стало відомо, що зірки серіалу "Гра престолів" Кіт Гарінгтон та Роуз Леслі стали батьками. Після того, як ЗМІ помітили новоспечених батьків під час прогулянки, з'явилися фото самостійної прогулянки Кіта з малюком.
Вочевидь, бути батьком бути дещо складніше, ніж Джоном Сноу. На грудях немовля, у руці – повідець. Обличчя Кіта Гарінгтона не було таким напруженим навіть під час битви з білими блукачами.
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У масивному взутті, темних джинсах та водолазці Кіт нагадує якогось супергеройського найманця, якого відправили на завдання. Тим часом на руках у нього спокійно відпочиває новонароджений малюк.
Дощова лондонська погода дає про себе знати – пес Гарінгтона також стильно одягнений у жовтий дощовик. Саме таку картину пощастило побачити журналістом неподалік від дому зірки. Зворушливі знімки швидко розлетілись мережею.