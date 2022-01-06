Зірка "Месників" Кріс Еванс зіграє режисера Джина Келлі у новому фільмі
Джерело:Deadline
Новий рік тільки-но розпочався, а на ринок виходить черговий гучний проєкт. Кріс Еванс, відомий за роллю капітана Америки в "Месниках", зіграє кінозірку Джина Келлі у новому фільмі. Назва картини й дата прем’єри наразі невідома.
Крім головної ролі у фільмі, Еванс також продюсуватиме проєкт разом з Марком Кассеном. А от сценарій напише триразовий номінант на Оскар – драматург Джон Логан.
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Фільм розповість про 12-річного хлопчика, який працює над MGM Lot у 1952 році та створює уявну дружбу з легендарною кінозіркою Келлі, який працює над своїм наступним фільмом.
Новий проєкт знаменує собою возз'єднання Джонсона, Бергмана та зірки MCU Еванса, які разом працювали над хітом "Ножі наголо".Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає провідні позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.
Що відомо про актора Кріса Еванса
Кріс Еванс – американський актор, який став знаменитим завдяки ролі Капітана Америки в комікс-екранізаціях "Перший месник" і "Месники", "Месники: Війна нескінченності". Також відомий за стрічками "Людина-павук: Повернення додому", "Фантастична четвірка", "Королі вулиць", "Ад", "Стільниковий", "Скільки в тебе?". У 2021 році знявся у стрічці Netflix "Не дивіться вгору" у ролі Пітера Ішервелла, а також у "Персонажі" як камео. Цьогоріч на Кріса чекають такі проєкти: "Лайтер" і "Сіра людина".
Келлі, який працює