Новий рік тільки-но розпочався, а на ринок виходить черговий гучний проєкт. Кріс Еванс, відомий за роллю капітана Америки в "Месниках", зіграє кінозірку Джина Келлі у новому фільмі. Назва картини й дата прем’єри наразі невідома.

Крім головної ролі у фільмі, Еванс також продюсуватиме проєкт разом з Марком Кассеном. А от сценарій напише триразовий номінант на Оскар – драматург Джон Логан.

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Фільм розповість про 12-річного хлопчика, який працює над MGM Lot у 1952 році та створює уявну дружбу з легендарною кінозіркою Келлі, який працює над своїм наступним фільмом.

Новий проєкт знаменує собою возз'єднання Джонсона, Бергмана та зірки MCU Еванса, які разом працювали над хітом "Ножі наголо".

Що відомо про актора Кріса Еванса

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає провідні позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

Кріс Еванс – американський актор, який став знаменитим завдяки ролі Капітана Америки в комікс-екранізаціях "Перший месник" і "Месники", "Месники: Війна нескінченності". Також відомий за стрічками "Людина-павук: Повернення додому", "Фантастична четвірка", "Королі вулиць", "Ад", "Стільниковий", "Скільки в тебе?". У 2021 році знявся у стрічці Netflix "Не дивіться вгору" у ролі Пітера Ішервелла, а також у "Персонажі" як камео. Цьогоріч на Кріса чекають такі проєкти: "Лайтер" і "Сіра людина".

Келлі, який працює