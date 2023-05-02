"Кажу, як є": зірка "Назад у майбутнє" думає, що не доживе до 80 років – хвороба прогресує

Майкл Джей Фокс, канадсько-американський актор і зірка фільмів "Назад у майбутнє", зізнався, що стає все важче жити з хворобою Паркінсона. Він не сподівається дожити до глибокої старості.

У інтерв’ю для шоу CBS Sunday Mornings, Фокс наголосив, що важливо розуміти, що хвороба Паркінсона сама по собі не є смертельною, але вона може стати важким випробуванням для тих, хто з нею бореться. Діагноз акторові поставили ще у 30 років, з часом ситуація лише погіршувалася.

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Зірка "Назад у майбутнє" думає, що не доживе до 80 років

Майкл Джей Фокс також зауважив, що з роками симптоми хвороби Паркінсона стають сильнішими. Він бореться з цією недугою вже понад 30 років.

Це погано, мати Паркінсона. Для деяких сімей, людей – це кошмар, справжнє пекло. Їм доводиться мати справу з реальністю, яку більшість не розуміє. Я живий... стає важче і важче, кожен день страждаю, але так воно і є,

– розповів він.

Хвороба Паркінсона виникає, коли клітини мозку, які виробляють дофамін – хімічну речовину, яка координує рухи – перестають працювати або гинуть.

Фокс кілька разів падав і зазнавав різних травм. Зокрема, зламані кістки обличчя та інших частин тіла. У нього також була доброякісна пухлина на хребті.

"У мене була операція на хребті через пухлину. Вона була доброякісною, але через неї зіпсувалася моя ходьба. А потім я почав ламати частини тіла. Зламав одну руку, іншу руку, лікоть. Це найбільші проблеми при Паркінсоні. Ви не вмираєте від Паркінсона, ви вмираєте із Паркінсоном. Тому я думав про смертність у цьому ключі… Я не доживу до 80 років", – поділився 61-річний актор.



Майкл Джей Фокс у фільмі "Назад у майбутнє" / Universal Pictures

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Як Фокс живе зараз

Фокс також сказав: "Я усвідомлюю, як це важко для людей, для мене, але я маю певний набір навичок, які дозволяють мені справлятися з цими речами, і я розумію, що мій оптимізм є стійким".

У 2000 році Фокс заснував Фонд Майкла Джей Фокса, який спрямований на дослідження та вдосконалення терапії для тих, хто живе з цією хворобою.

Фонд зібрав понад 1,75 мільярда доларів США і спонсорував нещодавно опубліковане дослідження, в якому йдеться про те, що дослідники знайшли біомаркер для хвороби Паркінсона.

Окрім стрічки "Назад у майбутнє", Фокс також знімався у фільмах "Стюарт Літтл" і "Побачимося вчора", а також у серіалах "Стримай свій ентузіазм" та "Спін-Сіті".

Актор має чотирьох дітей від актриси Трейсі Поллан. Пішов на пенсію у 2020 році.