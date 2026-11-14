50-річна зірка серіалу 90-х розповіла, як блювала просто на зйомках "Сабріни – юної відьми"

50-річна Мелісса Джоан Гарт, яка зіграла головну роль у культовому серіалі "Сабріна – юна відьма", зізналася, що неодноразово виходила на знімальний майданчик тяжко хворою. І справа була зовсім не в надмірній любові до роботи – акторка боялася, що звичайний лікарняний може коштувати їй кар'єри.

Про неприємні подробиці роботи над ситкомом, який виходив із 1996 до 2003 року, Гарт розповіла у своєму Instagram, передає Entertainment Weekly.

Чому акторка працювала навіть під час хвороби

За словами Мелісси, протягом семи сезонів "Сабріни" вона лише кілька разів почувалася настільки погано, що ледве могла працювати. Однак навіть тоді продовжувала зніматися.

Акторка пригадала, що свого часу її попередили: якщо виконавиця головної ролі бере лікарняний, страхові компанії можуть відмовитися страхувати її участь у наступних проєктах. А це, мовляв, здатне поставити хрест на подальшій кар'єрі.

Мене попереджали, що якщо акторка не вийде на роботу через хворобу, її можуть більше не запросити для іншого проєкту. І це може коштувати кар'єри,

– розповіла Гарт.

Важливо, що йдеться про застереження, які акторка чула від інших людей, а не про підтверджене правило кіноіндустрії.

Блювала між дублями та боялася знепритомніти

Одним із найнеприємніших спогадів для Гарт залишилися зйомки фінального епізоду третього сезону 1999 року. Сцену знімали просто неба, під палючим сонцем, на декорації вулкана.

Серіал "Сабріна – юна відьма" / Фото imdb



Акторка почувалася настільки погано, що її нудило між дублями. Вона навіть попросила працівника знімальної групи стояти позаду, щоб той устиг підхопити її, якщо вона знепритомніє та впаде з декорації.

І поки глядачі спостерігали за черговими пригодами юної відьми, сама виконавиця головної ролі, схоже, мріяла лише про ліжко та спокій.

Аріана Гранде, напередодні прем'єри фільму "Знайомство з батьками 3, розповіла як познайомилась з Беном Стілером.