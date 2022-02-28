Зірка "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер підтримала Україну та закликала допомагати медикам
Голлівудська зірка Сара Джессіка Паркер виголосила слова підтримки Україні у своєму офіційному акаунті в інстаграмі. Вона також закликала у допомозі медикам та пораненим у війні.
Акторка, яка для українських громадян більше відома як зірка серіалу "Секс і місто" заявила про свою підтримку України у російсько-українській війні. Сара запостила український прапор і закликала своїй підписників допомогти госпіталям та організаціям, які дбають про поранених цивільних та військових України.
До слова Дженніфер Еністон, в якої 39,9 мільйона підписників, підтримала Україну і допомогла біженцям
Також артистка звернулась із проханням поділитись з нею інформацією про те, як можна безпосередньо допомогти біженцям, які були вимушені залишити Україну внаслідок військової російської агресії.
У галереї фотографій, які Паркер прикріпила до допису, була фотографія українських військових, які тримають синьо-жовтий прапор України.
Українські військові тримають державний прапор / Фото з інстаграму Сари Джессіки Паркер
А також фото архітектурної споруди, які днями у багатьох країнах, зокрема, у США, підсвічували у знак підтримки українського населення в російсько-українській війні та засуджували агресію Росії.
Найвищу будівлю Нью-Йорка підсвітили у синьо-жовтих кольорах / Фото з інстаграму акторки
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