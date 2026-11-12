Двоє підлітків застрелили батьків зірки серіалу "Даллас": через 40 років актор розкрив подробиці

77-річний Патрік Даффі, відомий за культовим серіалом "Даллас", згадав ніч, яка назавжди змінила його життя. Майже 40 років тому двоє озброєних підлітків жорстоко вбили його батьків у власному барі.

Як повідомляє Page Six, про трагедію актор розповів у подкасті Still Here Hollywood зі Стівом Кметко. Даффі також зізнався, як повідомив про смерть бабусі й дідуся своїм маленьким синам та що допомогло йому пережити втрату.

Що сталося з батьками Патріка Даффі

18 листопада 1986 року в невеликому містечку Боулдер, штат Монтана, двоє 19-річних хлопців – Шон Венц і Кеннет Міллер – завітали до бару, яким володіли батьки актора, Терренс і Марі Даффі.

Того вечора хлопці напилися й почали бешкетувати. Терренс вигнав їх із закладу, навіть не підозрюючи, що незабаром вони повернуться. Пізно вночі підлітки знову зайшли до бару, цього разу озброєні рушницями. Усередині залишалися лише власники.

Батьків Даффі Терренса та Марі вбили підлітки / Фото FindAGrave



За словами Даффі, його батько впізнав хлопців і рушив до них, намагаючись нагадати, що вже наказав їм піти. Однак договорити чоловік не встиг – нападники відкрили вогонь. Марі, яка сиділа в іншому кінці бару й розгадувала кросворд, кинулася до чоловіка. Її також застрелили.

Після вбивства нападники забрали гроші з каси, прихопили кілька пляшок алкоголю та втекли.

Тіла подружжя згодом виявили відвідувачі, які зайшли випити після робочої зміни. Спочатку одна з жінок подумала, що Марі просто знепритомніла.

Злочинців зрештою затримали. Шона Венца засудили до 190 років ув'язнення, а Кеннета Міллера – до 180 років.

Як актор дізнався про вбивство

На той момент Патрік Даффі вже був знаменитістю завдяки ролі Боббі Юїнга в серіалі "Даллас".

Про загибель батьків він дізнався наступного ранку. Йому зателефонувала сестра, яка працювала лейтенанткою поліції у штаті Вашингтон. Жінка плакала й дорогою до Монтани повідомила братові страшну новину.

Незабаром біля будинку актора в Каліфорнії почали збиратися журналісти та телевізійні знімальні групи. Продюсери "Далласа" організували приватний літак, щоб Даффі міг якнайшвидше дістатися до рідного штату.

Попри пережите, Патрік Даффі продовжив акторську кар'єру. Він знімався в "Далласі" з 1978 до 1991 року, а згодом здобув популярність завдяки серіалам "Крок за кроком" та "Зухвалі і красиві".



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