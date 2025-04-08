Вразив хімією з Антоніною Хижняк: де зараз Сергій Стрельников, який зіграв у "Ключах від правди"

Новий український серіал "Ключі від правди" завоював популярність та любов глядачів. Кіноманів підкорив не тільки захопливий сюжет та цікава детективна історія, але й талановита акторська гра.

Головну роль у серіалі виконала Антоніна Хижняк, героїня якої під прикриттям стала адміністраторкою готелю "Ліберман". А партнером Хижняк став Сергій Стрельников. Він зіграв Олексія, охоронця цього закладу, який раніше працював у СБУ. Кіно 24 розповість, де зараз актор і що відомо про його життя.

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Ким планував стати Стрельников

Сергій Стрельников народився в Росії, але ще в дитинстві батьки переїхали з ним до України. В одному з інтерв'ю актор розповідав, що з дитинства думав про акторство. Якось у школі він грав ковбоя й тоді уявляв себе Клінтом Іствудом. Після школи Сергій вступив в училище культури, а потім у Київський університет театру й кіно імені Карпенка-Карого.

Відмовився від життя в Росії

До 2014 року Сергій Стрельников став доволі популярним у Росії. Його запрошували на головні ролі. Та після початку російсько-української війни він завершив усі контракти та повернувся до України. Після початку повномасштабного вторгнення актор неодноразово влаштовував збори на потреби ЗСУ.

Знаєте, вже вісім років я не працюю в Росії, і вісім років, як я не п’ю алкоголь. І це не просто збіг. Тверезій нормальній людині там дуже важко,

– ділився Стрельников.

Що відомо про особисте життя

У студентські роки Сергій познайомився з Вікторією Литвиненко, яку знають за серіалом "Перші ластівки". На зніманнях іншого проєкту пара познайомилась ближче й через кілька років актори одружилися. Сергій та Вікторія виховують двох дітей: доньку Варвару та сина Сильвестра.



Сергій Стрельников з дружиною і сином / Фото Viva!

Цікаво, що брат та сестра актора, Антон Скрипець та Єва Стрельникова, теж працюють в кіноіндустрії.

Останні проєкти Сергія Стрельникова

Актор активно знімається в українських кіно та серіалах, яких у його фільмографії вже понад 50. Головна роль в історичному фільмі "Довбуш" принесла йому широку популярність.

"Довбуш": дивіться трейлер онлайн

За час повномасштабної війни Сергій Стрельников з'явився у таких серіалах як "Кришталеві джерела", "Просто Надія", "Поклик кохання", "Лікарка за покликанням".

Зараз у мережі обговорюють серіал "Ключі від правди", де в Стрельникова та його партнерки Антоніни Хижняк неймовірна хімія. До того ж Сергій був постановником контактних боїв у деяких сценах.

У мене було п'ять партнерів. Ми пробувались з кожним, і от щось якось все не то, і ті хлопці бояться мене. Особливо, де треба обійняти, якусь любов зіграти. І тут приходить Стрельников. З першої сцени – все зрозуміло,

– описала їхню співпрацю Хижняк.



Сергій Стрельников і Антоніна Хижняк у серіалі / Фото 1+1

Крім того, 10 березня стартував новий сезон серіалу "Розтин покаже", де він зіграв непростого персонажа.

Сергій Стрельников не раз зізнавався, що не любить публічність, інтерв'ю тощо. Тому він не так активно показує своє життя. Та глядачі завжди мають нагоду побачити улюбленого актора на екрані.