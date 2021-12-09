Зірка серіалу "Кріпосна" розсекретила розмір гонорару за свою роль
Джерело:ютуб ICTV
В інтерв’ю з Олександрою Кучеренко зірка серіалу "Кріпосна" Олеся Жураківська розповіла про розмір свого гонорару та відкрила деякі особисті секрети. Найцікавіші факти про актрису – детальніше у матеріалі Кіно 24.
Українська акторка театру та кіно Олеся Жураківська також зізналася про власні комплекси, які їй вдалось позбутись. І виявилось, що Олеся довго боролась із сором'язливістю щодо власного тіла.
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Акторка брала участь у молодіжному серіалі "Перші ластівки", але серед останніх проєктів – це роль куховарки Павлини з Кріпосної. Цікаво, що Жураківська визнала: має дуже багато спільного зі своєю героїнею: особливо це "імпульсивність, емоційність, любов до людей, прийняття".
Зірка серіалу "Кріпосна" зізналася, що "більше заробляє у кіно, ніж у театрі", адже найбільший гонорар, який Олеся отримує за один знімальний день складає 2,5 тисячі доларів.
Також артистка зазначила, що ніколи б не взяла б участь у зйомках фільму чи серіалу, який прославляє Росію.
Цікаво, що серед українських акторок України Жураківська виділила свою трійку найкращих: Наталю Сумську, Анастасію Пустовіт та Марину Клімову.
Олеся Жураківська та її "зірка" / Фото з інстаграму Олесі