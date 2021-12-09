Зірка серіалу "Кріпосна" розсекретила розмір гонорару за свою роль

В інтерв’ю з Олександрою Кучеренко зірка серіалу "Кріпосна" Олеся Жураківська розповіла про розмір свого гонорару та відкрила деякі особисті секрети. Найцікавіші факти про актрису – детальніше у матеріалі Кіно 24.

Українська акторка театру та кіно Олеся Жураківська також зізналася про власні комплекси, які їй вдалось позбутись. І виявилось, що Олеся довго боролась із сором'язливістю щодо власного тіла.

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Акторка брала участь у молодіжному серіалі "Перші ластівки", але серед останніх проєктів – це роль куховарки Павлини з Кріпосної. Цікаво, що Жураківська визнала: має дуже багато спільного зі своєю героїнею: особливо це "імпульсивність, емоційність, любов до людей, прийняття".

Зірка серіалу "Кріпосна" зізналася, що "більше заробляє у кіно, ніж у театрі", адже найбільший гонорар, який Олеся отримує за один знімальний день складає 2,5 тисячі доларів.

Також артистка зазначила, що ніколи б не взяла б участь у зйомках фільму чи серіалу, який прославляє Росію.

Цікаво, що серед українських акторок України Жураківська виділила свою трійку найкращих: Наталю Сумську, Анастасію Пустовіт та Марину Клімову.



Олеся Жураківська та її "зірка" / Фото з інстаграму Олесі

Що відомо про 4 сезон "Кріпосної" Нещодавно Тарас Цимбалюк зізнався, що наразі відбувається активний процес знімання наступного сезону серіалу. А також телеканал СТБ анонсував 4 сезон костюмованої драми "Кріпосна" як останній. Про сюжет відомо небагато: лише, що Катерина Вербицька вже не буде головною героїнею. Поки що прем’єра серіалу запланована на осінь 2022 року. Усі деталі 3 сезону ви можете прочитати у Нещодавно Тарас Цимбалюк зізнався, що наразі відбувається активний процес знімання наступного сезону серіалу. А також телеканал СТБ анонсував 4 сезон костюмованої драми "Кріпосна" як останній. Про сюжет відомо небагато: лише, що Катерина Вербицька вже не буде головною героїнею. Поки що прем’єра серіалу запланована на осінь 2022 року. Усі деталі 3 сезону ви можете прочитати у матеріалах Кіно 24