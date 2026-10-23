Знімалась у "Джоні Віку", а тепер шукають роботу в кафе: що сталося з голлівудською зіркою

Голлівуд обожнює історії про те, як звичайний офіціант одного дня стає кінозіркою. Але іноді сценарій розгортається у зворотному напрямку.

Азія Кейт Діллон, відома за серіалами "Мільярди", "Помаранчевий – хіт сезону" та фільмом "Джон Вік 3", зізналась в своєму Instagram, що майже отримувати акторські пропозиції. Тепер після 11 років роботи в кіно й на телебаченні вона шукаєь роботу у сфері обслуговування, повідомляє Variety.

Чому зірка Голлівуду шукає звичайну роботу

Діллон поділилась відвертим дописом в інстаграмі, у якому розповіла, що акторських пропозицій стало катастрофічно мало.

За словами знаменитості, першу роботу вдалося отримати ще у 15 років. Тоді майбутня зірка працювала в пекарні: розкладала свіжі бейгли, прибирала приміщення та обслуговувала клієнтів.



Азія Кейт Діллон / Фото Getty images



Згодом були посади посудомийника, помічника офіціанта та менеджера залу. Паралельно Діллон відвідували кастинги й намагалися побудувати акторську кар'єру.

Лише восени 2015 року вдалося повністю присвятити себе кіно, телебаченню та театру. І наступні 11 років заробляти виключно акторською професією. Однак тепер ситуація змінилася.

Діллон, яка ідентифікує себе як небінарна персона, зазначила, що нестача роботи торкнулася багатьох їхніх колег, особливо трансгендерних і небінарних акторів.

Тому знаменитість знову готова працювати у сфері обслуговування. Причому без жодних зіркових примх: розглядає неповну зайнятість, вечірні та нічні зміни, а також роботу у вихідні.

У яких фільмах і серіалах знімалися Азія Кейт Діллон

Найбільшу популярність Діллон приніс серіал "Мільярди", де вони зіграли Тейлор Мейсон. Персонаж з'явився у 71 епізоді протягом шести сезонів. Також акторська персона зіграла Бренді Еппс у популярному серіалі Netflix "Помаранчевий – хіт сезону".

А у 2019 році Діллон з'явилися на великому екрані разом із Кіану Рівзом у бойовику "Джон Вік 3", виконавши роль Судді.

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