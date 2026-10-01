Зірка популярного молодіжного серіалу 2000-х таємно вийшла заміж за свою партнерку

Голлівуд зазвичай вміє перетворити навіть заручини на багатосерійну драму з ексклюзивом, брендом сукні та десятьма постами в Instagram. Але Софія Буш вирішила піти іншим шляхом: акторка зізналася, що вже понад рік одружена з колишньою футболісткою Ешлін Гарріс.

Як повідомляє Page Six, весілля відбулося ще влітку 2025 року у штаті Нью-Йорк, однак пара вирішила залишити цю подію лише для себе та найближчих. Про шлюб Буш розповіла лише зараз – напередодні виходу своїх мемуарів.

Без сотні гостей і весільного марафону

Церемонія була камерною. На ній були присутні двоє дітей Гарріс – Слоун та Оушен, яких вона має від попереднього шлюбу з футболісткою Алі Крігер.



Софія Буш та Ешлін Гарріс / Фото ZUMAPRESS.com



Проводила церемонію найкраща подруга Софії – Ніа Баттс. Діти бігали територією, збирали квіти, а Слоун тримала імпровізований букет. Завершилося святкування теж максимально не по-голлівудськи – смаженням маршмелоу. Буш назвала цей день "дуже дорогим" для неї та майже позбавленим будь-якого тиску.

Чому пара приховувала шлюб

І Буш, і Гарріс роками жили під пильною увагою публіки: одна – на телебаченні перед мільйонами глядачів, інша – на футбольних стадіонах перед десятками тисяч людей. Тому весілля вони свідомо зробили максимально приватним. Пізніше пара особисто розповідала про шлюб близьким, замість того, щоб одразу повідомляти новину всьому інтернету.

Тепер Буш уже відкрито називає Гарріс своєю дружиною і зізнається, що їй особливо приємно нарешті вимовляти це слово вголос.

Як почався їхній роман

Про стосунки Софії Буш та Ешлін Гарріс стало відомо у 2023 році, невдовзі після завершення їхніх попередніх шлюбів. Буш раніше була заміжня за Чадом Майклом Мюрреєм, а пізніше – за бізнесменом Грантом Г’юзом. Гарріс майже чотири роки перебувала у шлюбі з Алі Крігер.

Поява нового роману тоді спричинила чимало чуток, зокрема про можливу зраду. Буш ці припущення заперечувала й наполягала, що її стосунки з Гарріс не починалися як позашлюбний роман.

Раніше зірка популярного в 90-х серіалу "Баффі – винищувачка вампірів" показала дорослу доньку.