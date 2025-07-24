Актор скандального серіалу "Слово пацана" став окупантом після звинувачення в убивстві
- Сергій Базанов, актор серіалу "Слово пацана", підписав контракт з Міністерством оборони Росії, щоб воювати проти України після звинувачення у вбивстві.
- Разом з Базановим, троє співучасників у кримінальній справі також підписали військові контракти.
- Серіал "Слово пацана" романтизує бандитські угруповання 80-х і містить російську пропаганду.
Сергій Базанов, який зіграв у серіалі "Слово пацана" підписав контракт з Міністерством оборони Росії та офіційно став окупантом. Він відправився на війну проти України, щоб "відбілити" репутацію після звинувачення у вбивстві.
Російський актор уклав контракт та вирушив у зону бойових дій ще восени 2024 року. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ, передає Кіно 24.
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Разом із Сергієм Базановим ще троє співучасників у кримінальній справі стали окупантами й підписали військові контракти. За словами пропагандистів, зараз вони воюють проти українців.
У чому звинувачувався Базанов?
Актор, який зіграв у "Слові пацана" одного з бандитів, відповідає своєму образу й у реальному житті. Сергія Базанова звинуватили у вбивстві бізнесмена, що сталося у Москві у 2011 році. Слідство повідомило, що на підприємця здійснила напад група осіб. Одним з організаторів міг бути Базанов.
За матеріалами справи, бізнесмена застрелили з пістолета й вкрали у нього сумку з 900 тисячами доларів і втекли.
У 2023 році Базанова заарештували та висунули обвинувачення. Згідно з ним актор міг максимально отримати строк на довічне позбавлення волі. Вочевидь, актор підписав контракт з російським Міноборони, щоб уникнути подібного покарання та "відбілити" свою репутацію.
Чим небезпечний серіал "Слово пацана"?
- Російський серіал "Слово пацана"романтизовано розповідає про бандитські угруповання у 80-х в Казані з відповідною радянською "естетикою", піснями й цитатами. Він несподівано став популярним і в Україні у 2023 році, зокрема серед підлітків.
- Навіть деякі з "українських" блогерів зізнавалися, що дивляться цей серіал, чим популяризували його в мережі.
- Насправді ж "Слово пацана" – це згусток російської пропаганди та зневага до моральних принципів, що ніс неабияку загрозу для українських підлітків. Навіть велика війна не зупинила багатьох від перегляду пропагандистського контенту.