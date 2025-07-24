Актор скандального серіалу "Слово пацана" став окупантом після звинувачення в убивстві

Сергій Базанов, який зіграв у серіалі "Слово пацана" підписав контракт з Міністерством оборони Росії та офіційно став окупантом. Він відправився на війну проти України, щоб "відбілити" репутацію після звинувачення у вбивстві.

Російський актор уклав контракт та вирушив у зону бойових дій ще восени 2024 року. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ, передає Кіно 24.

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Разом із Сергієм Базановим ще троє співучасників у кримінальній справі стали окупантами й підписали військові контракти. За словами пропагандистів, зараз вони воюють проти українців.

У чому звинувачувався Базанов?

Актор, який зіграв у "Слові пацана" одного з бандитів, відповідає своєму образу й у реальному житті. Сергія Базанова звинуватили у вбивстві бізнесмена, що сталося у Москві у 2011 році. Слідство повідомило, що на підприємця здійснила напад група осіб. Одним з організаторів міг бути Базанов.

За матеріалами справи, бізнесмена застрелили з пістолета й вкрали у нього сумку з 900 тисячами доларів і втекли.

У 2023 році Базанова заарештували та висунули обвинувачення. Згідно з ним актор міг максимально отримати строк на довічне позбавлення волі. Вочевидь, актор підписав контракт з російським Міноборони, щоб уникнути подібного покарання та "відбілити" свою репутацію.

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