Був мегапопулярним у нульових: як за понад 20 років змінилися зірки серіалу "Клон"

Серіал "Клон" – один з найуспішніших бразильських телепроєктів, який підкорював глядачів у 2000-х. Актори цієї мелодрами були знаменитими на весь світ і за ними пильно стежили шанувальники.

"Клон" розповідав про сімейний уклад та життя мусульманської родини. Глядачі переживали за стосунки Жаді й Лукаса та хвилювались щодо долі інших персонажів. Кіно 24 розповість, як за 24 роки змінилися актори цього серіалу і де вони зараз.

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Джованна Антонеллі – Жаді

Акторка була суперпопулярною після ролі в "Клоні", тому вона виконала головні ролі в інших бразильських серіалах, а ще заснувала власний бренд косметики. Цікаво, що Джованна та її колега по серіалу Мурілу Бенісіо були парою не тільки на екрані, але й у реальному житті. У пари народився син. У Джованни були й інші стосунки, також вона стала мамою.



Як змінилися зірки серіалу "Клон" / Колаж Кіно 24

Мурілу Бенісіо – Лукас, Дьйого, Лео

Актор підкорив не тільки Бразилію, але й Голлівуд, коли знявся у фільмі з Пенелопою Круз. Згодом він повернувся до рідної країни та працював як режисер. Мурілу Бенісіо виховує трьох дітей – син Антоніо від перших стосунків, син П'єтро від Джованни Антонеллі й донька від Дебори Фалабеллой.



Як змінилися зірки серіалу "Клон" / Колаж Кіно 24

Віра Фішер – Іветті

Акторка була секс-символом у Латинській Америці, адже також працювала моделлю та була "Міс Бразилією". Віра Фішер переживала й труднощі на життєвому шляху, боровшись з наркотичною залежністю. Одна з її останніх ролей була в серіалі 2018 року, однак акторка не припиняє активну діяльність.



Як змінилися зірки серіалу "Клон" / Колаж Кіно 24

Далтон Віг – Саїд

Після ролі в "Клоні" актор продовжував грати в кіно, але подальші проєкти з його участю не набували такої популярності. Далтон працював також продюсером і ведучим. Останні роки він рідко з'являється на телебаченні й більше приділяє час родині.



Як змінилися зірки серіалу "Клон" / Колаж Кіно 24

Даніела Ескобар – Маїза

Даніела продовжила акторську кар'єру після серіалу. Та зараз вона здебільшого працює ведучою. Акторка двічі виходила заміж.



Як змінилися зірки серіалу "Клон" / Колаж Кіно 24

Летісія Сабателла – Латіффа

Акторка стала популярною після ролі в серіалі "Володар світу", а роль Латіффи зробила її справжньою зіркою. У 2002 році вона отримала престижну премію Contigo. За її плечима зараз близько 30 робіт. Також вона пробувала себе як співачка.



Як змінилися зірки серіалу "Клон" / Колаж Кіно 24