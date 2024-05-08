Українські акторки, чоловіки яких мужньо стоять на захисті Батьківщини

В умовах нинішньої повномасштабної війни в Україні багато жінок опинилися в стані очікування. Багато з їхніх чоловіків покинули звичний спосіб життя, сім'ї та роботу, щоб стати на захист рідної землі від окупаційної армії.

Серед українських акторок, які чекають свою кохану людину з фронту: Дар'я Легейда, Наталка Денисенко та інші. Кіно 24 розповість, хто ще зі знаменитостей у цьому списку.

Дивіться також 3 мінісеріали про спорт, які варто подивитися кожному

Дар'я Легейда-Сова

Чоловік Дар'ї Легейди, яка зіграла одну з головних ролей у фільмі "Крашанка", Дмитро Сова, воює. До слова, батько акторки також служить у лавах Сил оборони.

У нещодавньому інтерв'ю для OBOZ.UA. вона розповіла, що рідко бачиться з чоловіком, однак попри відстань відчуває його підтримку.

На жаль, ми бачимося зараз нечасто. І от його відпустили зі служби – ми дуже вдячні за це. І такі зустрічі надзвичайно важливі для кожного з нас. Бачите, як вийшло: ми одружилися – і почалася війна. Нам не вдалося поки що пожити сімейним життям. Але, знаєте, навіть попри те, що ми на відстані, насправді – поряд одне з одним. Я відчуваю його підтримку, і, сподіваюся, він так само. І ми робимо все для того, щоб полегшити цей страшний час одне для одного,

– поділилася акторка.

Наталка Денисенко

Наталка також одна з тих, хто чекає свого коханого із фронту. Наразі вона самостійно виховує сина, адже її чоловік, актор Андрій Федінчик, служить у Збройних Силах України. В силу обставин вони досить рідко бачаться. Акторка в нещодавньому інтерв'ю JS поділилася, що постійно знімає разом із сином якісь відео та відправляють чоловіку, а також просить його, коли у нього є можливість, записувати аудіо- та відеоповідомлення для сина, щоб, як зазначила акторка, попри відстань, їхній зв'язок не втрачався.

Звичайно, я дуже пишаюся своїм чоловіком, але, як і багато жінок України, хочу, щоб мій він був вдома разом зі мною та нашим сином. І щоб війна якнайшвидше закінчилася нашою Перемогою,

– розповіла Наталка.

Світлана Гордієнко

Світлана Гордієнко – ще одна українська акторка, яка чекає свого чоловіка з війни. Вона зізналася в інтерв'ю ТСН.ua, що попри свій сильний характер з моменту, коли її коханий, актор Максим Девізоров, вступив у лави ЗСУ, вона відчула свою слабкість.

Відпускала Макса з відчуттям глобальної слабкості. Хоча це на мене не схоже, я інша людина, достатньо сильна і впевнена,

– розповідала Світлана Гордієнко.

Вікторія Білан

До списку акторок, які з нетерпінням чекають своїх чоловіків з війни, є Вікторія Білан. Її чоловік актор Володимир Ращук з початком повномасштабної війни пішов захищати Україну.

Декілька місяців тому на своїй сторінці Вікторія Білан розмістила кадр з чоловіком, який був зроблений під час їхньої розмови онлайн зв'язком.

До розмови доєдналася й донька подружжя Катерина. Ращук зумів зателефонувати родині з передової і трохи з ними поспілкуватися.

Мої щасливі миті мають ось такий вигляд. Рідненький мій ведмедик. Чекаю. Люблю. Вірю,

– підписала фото з чоловіком Білан.

Крім того, під фото Вікторія залишила хештеги 687 день війни, розлука 5, я дочекаюся тебе.