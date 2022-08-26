"Підсипав наркотики та зґвалтував": База із "Сам удома" звинуватили у секс-насильстві

Влада Нью-Йорка розслідує звинувачення у зґвалтуванні актора Девіна Ретрея, який найбільш відомий своєю роллю старшого брата База у фільмах "Сам удома". Зірка не визнає себе винним.

Девіна Ретрея звинуватили у зґвалтуванні, яке сталося у його квартирі у 2017 році. Потерпіла Ліза Сміт давно вже зверталася до поліції, але її справу не розглядали.

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Девіна Ретрея звинуватили у зґвалтуванні

За її словами, прокурори помилково вважали, що вона хотіла залишитись анонімною і не хотіла висувати звинувачення. Зрештою справа була закрита. Сміт зізналася CNN, що була неприємно вражена тим, що влада не змогла повністю розслідувати цей злочин.

Коли CNN зв’язався із 45-річним Ретреєм, він сказав, що згадує вечір зі Сміт майже п'ять років тому, але відкинув її звинувачення у зґвалтуванні. "У нас не було сексу", – сказав він.

Він зіграв хулігана старшого брата Маколея Калкіна як у фільмі 1990 року "Один удома", так і в його продовженні 1992 року, зробив велику акторську кар'єру. Він з'являвся у численних фільмах та телевізійних шоу, включаючи епізод "Краще дзвоніть Солу" минулого місяця.

Як відомо, Ліза Сміт дружила з актором близько 15 років до нападу 21 вересня 2017 року. Тієї ночі, за її словами, вона зустріла свого брата, іншого друга і Ретрея в барі в Нью-Йорку. Пізніше гурт вирушив у квартиру Ретрея на Манхеттені, щоб ще випити.

За словами Сміта, Ретрей наливав напої своїм друзям, і запропонував їй. Незабаром після того, як вона випила напій, Сміт сказала, що втомилася, і Ретрей порадив їй залишитися і поспати на дивані. Жінка вважає, що була під наркотиками.

Я пам'ятаю, як прокинулася і не могла поворухнутися. Я не могла толком розплющити очі, але чула, що відбувається, і відчувала, що відбувається. Я знала, що двоє з них пішли, а я лежала на дивані,

– сказала Сміт.

Згодом її брат зізнався CNN, що відчуває провину, що залишив свою сестру спати на дивані у Ретрея.

Ретрея ще звинувачують у домашньому насильстві, яке він скоїв у грудні минулого року в Оклахомі за участю його ексдівчини. Він також не визнав себе винним у цій справі. Відомо, що поліція затримала його, але згодом відпустила під заставу у розмірі 25 тисяч доларів.

Нагадаємо, американського актора Кевіна Спейсі зобов'язали виплатити майже 31 мільйон доларів студії MRC за порушення контракту. Через звинувачення зірки у домаганнях, студія зазнала чималих збитків.