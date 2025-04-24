На Netflix вийшов ще один блискучий український серіал із детективним сюжетом: що це за стрічка
- 24 квітня в Україні відбулася прем'єра містичного детективу "Злі духи", який тепер доступний на Netflix.
- Сюжет розгортається навколо київського слідчого Маркіяна Сича, який розслідує загадкові смерті у карпатському селі Ясени.
- У серіалі знялися відомі українські актори Олександр Яцентюк та Олександр Ярема, які грають ключові ролі.
24 квітня в Україні відбулася прем'єра містичного детективу "Злі духи" — чотирисерійного серіалу, в якому знялися відомі українські актори Олександр Яцентюк та Олександр Ярема. Окрім телевізійного показу, серіал також поповнив бібліотеку стримінгової платформи Netflix.
Про це повідомляє Кіно 24, посилаючись на офіційний інстаграм Netflix. У матеріалі розповімо, що відомо про цей український серіал.
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На Netflix вийшов український серіал "Злі духи"
У центрі сюжету київський слідчий Маркіян Сич, якого зіграв український актор Олександр Яцентюк. Після отриманого поранення головний герой вирушає на реабілітацію до затишного карпатського села Ясени. Та замість спокою й відновлення він опиняється в епіцентрі низки дивних і моторошних подій. Неочікувано для себе Маркіян долучається до розслідування загадкових смертей.
Що ховається в карпатському тумані – злі духи чи людські гріхи?
– йдеться в анонсі.
Місцевий дільничний Іван Басюк, роль якого втілив Олександр Ярема, намагається якнайшвидше поставити крапку в справі, тоді як селяни перекладають провину на надприродні сили.
З кожним кроком розслідування Маркіян дедалі більше переконується: у Ясенах панує атмосфера страху, а майже кожен мешканець щось замовчує і боїться відкрити правду про минуле.
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