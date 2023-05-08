Знаменита Барбра Стрейзанд пожертвувала 240 тисяч доларів на медичну допомогу

Під час саміту, що відбувся з нагоди річниці UNITED24, презентували результати роботи за напрямом "Медична допомога". Після виступу міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, координаторка платформи Ярослава Гресь передала йому чек від однієї з амбасадорок UNITED24 – відомої акторки та співачки Барбри Стрейзанд.

Відомо, що зірка має українське коріння та після повномасштабного вторгнення висловила солідарність з українським народом. Вона також мала розмову з Зеленським, який подякував Барбрі за підтримку України.

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Барбра Стрейзанд пожертвувала 240 тисяч доларів на медичну допомогу

Стрейзанд постійно підтримує платформу з серпня 2022 року. Дякуємо, Барбро!,

– написали в телеграм-каналі UNITED24.



Віктор Ляшко та Ярослава Гресь / Фото UNITED24

"Я зворушена стійкістю та мужністю українського народу та його натхненним лідерством. Мені дуже приємно приєднатися до президента Зеленського та його ініціативи UNITED24, щоб допомогти зібрати кошти на невідкладні медичні потреби в Україні", – раніше зазначала Барбра у своєму інстаграмі.