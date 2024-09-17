Офіційно стартували зйомки 4 сезону "Бріджертонів" на Netflix: перші фото головних акторів

Нарешті офіційно розпочалися зйомки довгоочікуваного четвертого сезону популярного серіалу "Бріджертони", який продовжує підкорювати серця глядачів по всьому світу. Останні серії третього сезону завершили одну з ключових історій — романтичну лінію між Пенелопою Фезерінгтон та Коліном Бріджертоном.

На офіційній сторінці Netflix в інстаграмі оголосили про те, що команда повернулася на знімальний майданчик для роботи над новими епізодами. Ця новина викликала справжній ажіотаж серед фанатів, які одразу ж почали обговорювати, що чекає на улюблених персонажів у майбутньому сезоні.

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Стартували зйомки 4 сезону "Бріджертонів": що відомо

Нарешті шанувальники серіалу "Бріджертони" дочекалися новин про роботу над четвертим сезоном. Творці серіалу підтвердили, що нові епізоди будуть зосереджені на романтичній історії Бенедикта Бріджертона, другого за старшинством брата у родині, та його загадкової нової коханої. Ця сюжетна лінія обіцяє подарувати глядачам захопливі моменти та неочікувані повороти.

На додаток, творці серіалу поділилися першою спільною фотосесією головних акторів, які будуть у центрі уваги нового сезону. Ця фотосесія викликала справжній ажіотаж серед прихильників, які з нетерпінням чекають на розвиток нової романтичної історії в улюбленому серіалі.

Дороге світське товариство, ми з великою радістю повідомляємо вам, що роботу над 4 сезоном "Бріджертонів" офіційно розпочато,

– написали на сторінці.

Багато користувачів зазначають, що цей сезон обіцяє бути найстильнішим з усіх, що виходили раніше. Головні актори виглядають просто неперевершено в кадрі.

Користувачі мережі також відзначають, що актори чудово личать один одному, створюючи гармонійний і привабливий дует.

Що відомо про роботу над новим сезоном

Стало відомо, що до акторського складу четвертого сезону приєднається талановита акторка Єрін Ха, яка зіграє роль Софі – нової коханої Бенедикта.

Її персонаж обіцяє бути загадковим і захопливим, що додасть нових емоцій і інтриги до подій серіалу. Очікується, що четвертий сезон не залишить байдужими фанатів "Бріджертонів" і стане однією з найцікавіших глав у сазі про родину Бріджертонів.