Знову разом: Антоніо Бандерас та Пенелопа Крус у трейлері нової комедії "Офіційний конкурс"

Голлівудські легенди американської кіноіндустрії Антоніо Бандерас та Пенелопа Крус, знову з'являться разом на великому екрані у стрічці "Офіційний конкурс". Прем'єра стрічки запланована на 14 квітня 2022 року.

Світова прем'єра стрічки відбулася на Венеційському кінофестивалі. Український трейлер комедії, представлений на кінофестивалі у Венеції, був опублікований дистриб'ютором фільму "Артхаус-Трафік".

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Постановниками комедії є Маріано Кон і Гастон Дюпра, які разом працювали над "Почесним громадянином" 2016 року. У комедії також зіграє Оскар Мартінес.

Про що розповідає сюжет стрічки

Історія розповість про мільярдера, який хоче успішно вкласти гроші у кіно, тож стрічка, яку він жадає спродюсувати, повинна стати шедевром. Для цього він наймає режисерку (Пенелопа Крус) та двох відомих акторів, які просто настільки ненавидять один одного, що навіть дихати поруч не можуть.До чого приведе така несподівана зав'язка, вже зовсім скоро матимемо змогу переконатись на власні очі у всіх кінотеатрах України.

"Офіційний конкурс" 2022: дивіться трейлер фільму