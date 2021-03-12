Найгірші фільми року: які стрічки стали номінантами Золотої малини-2021

У Голлівуді готуються оголосити найгірші фільми року. Всі вони потрапили до списку номінантів Золотої малини-2021, що є ганебним для всіх представників кіноіндустрії.
Список номінантів Золотої малини 2021 оголосили 12 березня, а вже імена переможців ганебної премії Голлівуду кіномани дізнаються 24 квітня. У жартівливій формі список претендентів на відзнаку оголосили у ролику, який презентували у мережі.
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Цікаво, що до списку номінантів потрапили гучні проєкти, про які говорили всі західні ЗМІ. Зокрема, фільми "Відьми", "365 днів", "Дулітл" та "Диво-жінка 1984". Не менше приголомшили кіноманів і категорії "Найгірший актор" та "Найгірша актриса", адже там цього року опинились топові кінозірки.
Які ж стрічки потрапили у ганебний список Золотої малини – дивіться у матеріалі.
Номінанти Золотої малини 2021: список
Найгірший фільм
- "Дулітл"
- "365 днів"
- "М'юзік"
- "Абсолютний доказ"
- "Острів фантазій"
Найгірший режисер
- Чарльз Бенд – серії "Барбі і Кендра"
- Барбара Бяловас і Томаш Мандес – "365 днів"
- Стівен Гейган – "Дулітл"
- Рон Говард – "Елегія про гіллбіллі"
- Сіа – "М'юзік"
Найгірший актор
- Роберт Дауні-молодший ("Дулітл")
- Майк Лінделл (Абсолютний доказ")
- Мікеле Морроне ("365 днів")
- Адам Сендлер ("Геловінське хобі")
- Девід Спейд ("Не та дівчина")
Найгірша актриса
- Енн Гетевей ("Останнє, чого він хотів" і "Відьми")
- Кеті Голмс ("Лялька 2: Брамс" і "Секрет")
- Кейт Гадсон ("М'юзік")
- Лорен Лапкус ("Не та дівчина")
- Анна-Марія Сіклуцка ("365 днів")
Найгірша актриса другого плану
- Глен Клоуз ("Елегія про гіллбіллі")
- Люсі Гейл ("Острів фантазій")
- Меггі Кью ("Острів фантазій")
- Крістен Віг ("Диво-жінка 1984")
- Медді Зіглер ("М'юзік")
Найгірший актор другого плану
- Чеві Чейз ("Чудовий містер Данді")
- Руді Джуліані ("Борат 2")
- Шайя ЛаБаф ("Збирач боргів")
- Арнольд Шварценеггер ("Таємниця печатки дракона")
- Брюс Вілліс ("Пролом", "Наказано знищити" і "Дожити до ранку")
Найгірший сценарій
- "365 днів"
- "Барбі та Кендра"
- "Дулітл"
- "Острів фантазій"
- "Елегія про гіллбіллі"
Найгірший рімейк або сиквел
- "365 днів"
- "Дулітл"
- "Острів фантазій"
- "Геловінське хобі"
- "Диво-жінка 1984"
Оголошення номінантів Золотої малини 2021: дивіться відео