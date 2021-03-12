Найгірші фільми року: які стрічки стали номінантами Золотої малини-2021

У Голлівуді готуються оголосити найгірші фільми року. Всі вони потрапили до списку номінантів Золотої малини-2021, що є ганебним для всіх представників кіноіндустрії.

Список номінантів Золотої малини 2021 оголосили 12 березня, а вже імена переможців ганебної премії Голлівуду кіномани дізнаються 24 квітня. У жартівливій формі список претендентів на відзнаку оголосили у ролику, який презентували у мережі.

Варто знати Американські кінокритики назвали найкращі фільми і серіали 2020 року: список

Цікаво, що до списку номінантів потрапили гучні проєкти, про які говорили всі західні ЗМІ. Зокрема, фільми "Відьми", "365 днів", "Дулітл" та "Диво-жінка 1984". Не менше приголомшили кіноманів і категорії "Найгірший актор" та "Найгірша актриса", адже там цього року опинились топові кінозірки.

Які ж стрічки потрапили у ганебний список Золотої малини – дивіться у матеріалі.

Номінанти Золотої малини 2021: список

Найгірший фільм

"Дулітл"

"365 днів"

"М'юзік"

"Абсолютний доказ"

"Острів фантазій"

Найгірший режисер

Чарльз Бенд – серії "Барбі і Кендра"

Барбара Бяловас і Томаш Мандес – "365 днів"

Стівен Гейган – "Дулітл"

Рон Говард – "Елегія про гіллбіллі"

Сіа – "М'юзік"

Найгірший актор

Роберт Дауні-молодший ("Дулітл")

Майк Лінделл (Абсолютний доказ")

Мікеле Морроне ("365 днів")

Адам Сендлер ("Геловінське хобі")

Девід Спейд ("Не та дівчина")

Найгірша актриса

Енн Гетевей ("Останнє, чого він хотів" і "Відьми")

Кеті Голмс ("Лялька 2: Брамс" і "Секрет")

Кейт Гадсон ("М'юзік")

Лорен Лапкус ("Не та дівчина")

Анна-Марія Сіклуцка ("365 днів")

Найгірша актриса другого плану

Глен Клоуз ("Елегія про гіллбіллі")

Люсі Гейл ("Острів фантазій")

Меггі Кью ("Острів фантазій")

Крістен Віг ("Диво-жінка 1984")

Медді Зіглер ("М'юзік")

Найгірший актор другого плану

Чеві Чейз ("Чудовий містер Данді")

Руді Джуліані ("Борат 2")

Шайя ЛаБаф ("Збирач боргів")

Арнольд Шварценеггер ("Таємниця печатки дракона")

Брюс Вілліс ("Пролом", "Наказано знищити" і "Дожити до ранку")

Найгірший сценарій

"365 днів"

"Барбі та Кендра"

"Дулітл"

"Острів фантазій"

"Елегія про гіллбіллі"

Найгірший рімейк або сиквел

"365 днів"

"Дулітл"

"Острів фантазій"

"Геловінське хобі"

"Диво-жінка 1984"

​Оголошення номінантів Золотої малини 2021: дивіться відео