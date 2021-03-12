Найгірші фільми року: які стрічки стали номінантами Золотої малини-2021

12 березня 2021 , 13:19
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Джерело:

The Hollywood Reporter

У Голлівуді готуються оголосити найгірші фільми року. Всі вони потрапили до списку номінантів Золотої малини-2021, що є ганебним для всіх представників кіноіндустрії.

Список номінантів Золотої малини 2021 оголосили 12 березня, а вже імена переможців ганебної премії Голлівуду кіномани дізнаються 24 квітня. У жартівливій формі список претендентів на відзнаку оголосили у ролику, який презентували у мережі.

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Цікаво, що до списку номінантів потрапили гучні проєкти, про які говорили всі західні ЗМІ. Зокрема, фільми "Відьми", "365 днів", "Дулітл" та "Диво-жінка 1984". Не менше приголомшили кіноманів і категорії "Найгірший актор" та "Найгірша актриса", адже там цього року опинились топові кінозірки.

Які ж стрічки потрапили у ганебний список Золотої малини – дивіться у матеріалі.

Номінанти Золотої малини 2021: список

Найгірший фільм

  • "Дулітл"
  • "365 днів"
  • "М'юзік"
  • "Абсолютний доказ"
  • "Острів фантазій"

Найгірший режисер

  • Чарльз Бенд – серії "Барбі і Кендра"
  • Барбара Бяловас і Томаш Мандес – "365 днів"
  • Стівен Гейган – "Дулітл"
  • Рон Говард – "Елегія про гіллбіллі"
  • Сіа – "М'юзік"

Найгірший актор

  • Роберт Дауні-молодший ("Дулітл")
  • Майк Лінделл (Абсолютний доказ")
  • Мікеле Морроне ("365 днів")
  • Адам Сендлер ("Геловінське хобі")
  • Девід Спейд ("Не та дівчина")

Найгірша актриса

  • Енн Гетевей ("Останнє, чого він хотів" і "Відьми")
  • Кеті Голмс ("Лялька 2: Брамс" і "Секрет")
  • Кейт Гадсон ("М'юзік")
  • Лорен Лапкус ("Не та дівчина")
  • Анна-Марія Сіклуцка ("365 днів")

Найгірша актриса другого плану

  • Глен Клоуз ("Елегія про гіллбіллі")
  • Люсі Гейл ("Острів фантазій")
  • Меггі Кью ("Острів фантазій")
  • Крістен Віг ("Диво-жінка 1984")
  • Медді Зіглер ("М'юзік")

Найгірший актор другого плану

  • Чеві Чейз ("Чудовий містер Данді")
  • Руді Джуліані ("Борат 2")
  • Шайя ЛаБаф ("Збирач боргів")
  • Арнольд Шварценеггер ("Таємниця печатки дракона")
  • Брюс Вілліс ("Пролом", "Наказано знищити" і "Дожити до ранку")

Найгірший сценарій

  • "365 днів"
  • "Барбі та Кендра"
  • "Дулітл"
  • "Острів фантазій"
  • "Елегія про гіллбіллі"

Найгірший рімейк або сиквел

  • "365 днів"
  • "Дулітл"
  • "Острів фантазій"
  • "Геловінське хобі"
  • "Диво-жінка 1984"

​Оголошення номінантів Золотої малини 2021: дивіться відео