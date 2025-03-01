Marvel у списку: уже відомі переможці антипремії "Золота малина-2025"
- "Мадам Павутина" від Marvel визнано найгіршим фільмом.
- Джеррі Сайнфелд і Дакота Джонсон отримали нагороди за найгірші акторські ролі.
- "Джокер: Божевілля на двох" отримав нагороди за найгірший ремейк та екранний дует.
"Золота малина" – це щорічна американська сатирична премія, яка визначає найгірших акторів і провальні проєкти відповідною нагородою. Як завжди, у списку номінантів опинились популярні зірки, режисери та кінострічки, які отримали чимало негативних відгуків за свою роботу.
Напередодні світової кінопремії "Оскар", організатори "Золотої малини" вручили нагороди зіркам у різних категоріях, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт премії.
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Переможці "Золотої малини-2025"
У категорії "Найгірший фільм" переможцем стала стрічка "Мадам Павутина" від студії Marvel. Крім того, ще й сценарій визнали доволі поганеньким.
- Найгірший актор – Джеррі Сайнфелд ("Без глазурі")
- Найгірша акторка – Дакота Джонсон ("Мадам Павутина")
- Нагорода за відновлення репутації – Памела Андерсон ("Остання шоу-гьорл")
- Найгірший актор другого плану – Джон Войт ("Мегалополіс", "Рейган", "Земля тіней" та "Незнайомці")
- Найгірша акторка другого плану – Емі Шумер ("Без глазурі")
- Найгірший екранний дует – Хоакін Фенікс та Леді Гага ("Джокер: Божевілля на двох")
- Найгірший ремейк чи сіквел фільму – "Джокер: Божевілля на двох"
- Найгірший режисер – Френсіс Форд Коппола ("Мегалополіс")
До слова, фільм Тодда Філліпса "Джокер: Божевілля на двох" на який очікували як важливу частину кіновсесвіту і продовження популярного "Джокера", замість того, щоб здобути визнання за свою оригінальність і глибину, потрапив під шквал критики.
Повний список переможців антипремії можна подивитись на сайті організаторів.