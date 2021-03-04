Ледь не проспав нагороду: Аль Пачіно заснув на церемонії Золотий глобус-2021 – відео

Другий рік поспіль церемонія Золотого глобусу проходила онлайн. Серед номінантів був і Аль Пачіно, якого номінували в категорії "Найкращий актор в драматичному серіалі".

Вочевидь, Аль Пачіно стало або нудно, або йому вистачає попередніх номінацій на "Золотому глобусі". Тому що якраз перед оголошенням його категорії він заснув.

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На думку багатьох глядачів, Аль Пачіно нічого не проґавив. Тим паче він відкрив очі одразу після того, як оголосили його категорію.

На відеозаписі видно, як актор, який дивиться в одну точку, різко підіймає голову при озвученні номінантів у його категоріях.

Але тільки даремно перервав сон. Тому що переміг цього разу не Аль Пачіно, а Джош О'Коннор, який грав у серіалі "Корона" (The Crown). Але гадаємо, Пачіно не ображається. Адже у нього вже близько 20 статуеток Золотого глобусу.

У твітері Аль Пачіно вже встиг стати мемом. Тож обіцяємо, що обов'язково додамо цей момент до найяскравіших курйозів Золотого глобусу у наступному році. Адже виділитися під час трансляції в зумі без яскравих масок та зайвих рухів, це потрібно постаратись.

Реакція у соцмережах:

– "Аль Пачіно, сплячий на Золотому глобусі, це найсильніший момент, в якому я відчув зв'язок зі знаменитістю";

– "Йшов другий рік карантинного пекла і дзвінків по зуму. Ми всі – це Аль Пачіно";

– "Ви просто не могли дати Аль Пачіно подрімати, так?".

Найкращі актори серіалів за версією Золотий глобус-2021: