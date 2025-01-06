Оголошено переможців премії "Золотий глобус 2025": який фільм став тріумфатором року
5 січня 2025 року відбулася 82-га церемонія нагородження престижної американської кінопремії "Золотий глобус". Організатори відзначили найкращі фільми, режисерів, акторів і телевізійні проєкти.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт кінопремії. Номінантів на кінопремію оголосили за місяць до церемонії нагородження – 9 грудня, а тепер ми знаємо імена переможців.
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Хто став переможцем премії "Золотий глобус 2025"
Найбільше номінацій – цілих 10 – отримав кримінальний мюзикл "Емілія Перес", режисера Жака Одіара. Цей фільм став справжнім відкриттям. Стрічка отримала нагороди в категоріях "Найкраща комедія або мюзикл" та "Найкращий режисер".
Одіар продовжує тріумфувати, адже нещодавно його стрічка виграла чотири з п'яти головних нагород на престижній церемонії "Європейський кіноприз". Вражаючи глядачів унікальним поєднанням кримінального сюжету та музичних елементів, "Емілія Перес" не залишила без уваги й членів журі "Золотого глобуса", зібравши чотири статуетки.
"Емілія Перес": дивіться онлайн трейлер фільму
Також чотири нагороди отримала й інша амбіційна стрічка – японський історичний фільм "Шьоґун".
Список переможців премії "Золотий глобус 2025"
- Найкращий драматичний фільм – "Бруталіст"
- Найкращий комедійний фільм або мюзикл – "Емілія Перес"
- Найкращий фільм іноземною мовою – "Емілія Перес"
- Найкращий анімаційний фільм – "Потік"
- Найкращий режисер – Брейді Корбет за "Бруталіст"
- Найкращий сценарій – "Конклав" (Пітер Строхані)
- Найкращий актор драматичного фільму – Едріан Броуді ("Бруталіст")
- Найкраща акторка драматичного фільму – Фернанда Торрес за "Я досі тут"
- Найкращий актор комедійного фільму або мюзиклу – Себастіан Стен за "Інша людина"
- Найкраща акторка в комедійному фільмі чи мюзиклі – Демі Мур ("Субстанція")
- Найкращий актор другого плану – Кіран Калкін ("Справжній біль")
- Найкраща акторка другого плану – Зої Салдана ("Емілія Перес")
- Найкраща музика – Трент Резнор, Аттікус Росс ("Суперники")
- Найкраща пісня – El Mal ("Емілія Перес")
- Найкращий драматичний серіал – "Шьоґун"
- Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або фільм для телебачення – "Оленя"
- Найкращий мюзикл або комедія – "Хитрощі"
- Найкращий актор у драматичному серіалі: Хіроюкі Санада ("Шьоґун")
- Найкраща акторка в драматичному серіалі: Анна Савай ("Шьоґун")
- Найкращий актор мінісеріалу, серіалу-антології або фільму для телебачення – Колін Фаррелл ("Пінгвін")
- Найкраща акторка мінісеріалу, серіалу-антології або фільму для телебачення – Джоді Фостер ("Справжній детектив")
- Найкращий актор другого плану в серіалі – Асано Таданобу ("Шьоґун")
- Найкраща акторка другого плану в серіалі – Джессіка Ганнінг ("Оленя")
- Найкращий актор у телевізійному серіалі в жанрі мюзиклу або комедії – Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
- Найкраща акторка в телевізійному серіалі в жанрі мюзиклу або комедії – Джин Смарт ("Хитрощі")
- Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні – Алі Вонг (Ali Wong: Single Lady)
- За кінематографічні та касові досягнення – "Wicked: Чародійка"