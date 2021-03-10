"Годинник цокає": організаторів Золотого глобусу звинуватили в расизмі та жінконенависництві

Представники руху Time's Up розкритикували Голлівудську асоціацію іноземної преси після минулої церемонії вручення премії Золотий глобус-2021. Перші переконані, що анонсовані раніше реформи стосовно збільшення своєї різноманітності та відкритості "не викликають довіри".

Time's Up вимагає від організаторів Золотого глобусу конкретні деталі та графіки, які пов'язані з анонсованими раніше змінами.

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Отже, NBCUniversal, Dick Clark Productions і HFPA тільки що оголосили, що у них є план з усунення проблем, які вони ігнорували десятиліттями. Ми в цьому не впевнені,

– йдеться в повідомленні Time's Up.

В організації заявили, що вони виступають від імені багатьох артистів, які сподіваються на те, що HFPA будуть нагадувати про расизм, неповагу, жінконенависництво і "передбачувані корупційні фінансові угоди" Золотого глобусу.

Ми повинні дізнатися конкретні деталі, графіки змін і тверді зобов'язання. Правильних слів недостатньо. Годинник цокає,

– заявили в Time's Up.

Представники інших рас на Золотий глобус-2021

Зауважимо, що під час Золотий глобус 2021 в головних акторських номінаціях драматичних повнометражних фільмів перемогли темношкірі актори – покійний Чедвік Боузман та Андра Дей.

А ще темношкірий британець Деніел Калуя отримав перемогу за кращу роль другого плану.

Приз за режисуру отримала американка китайського походження Хлоя Чжао.

Скандали кінопремій, пов'язані з расизмом та гендером

Нагадаємо, що раніше у расизмі, нетолерантному ставленні до жінок та представників ЛГБТ-спільноти звинувачували й організаторів кінопремії Оскар. Тож вони прийняли рішення, що з 2025 року фільми, номіновані на Оскар в категорії "Найкращий фільм", повинні відповідати певним вимогам, які стосуються раси, гендеру та відкритості.

Академія встановила 4 стандарти, покликані розширити репрезентативність акторського складу і всієї знімальної групи. А щоб бути номінованою на категорію "Найкращий фільм", картина повинна відповідати хоча б двом стандартам.

Схожі правила ввели й організатори BAFTA. Лише стрічки до категорії "Найкращий фільм" розглядатимуть окремо.