Джуді та Нік повернуться: Disney готує "Зоотрополіс 3"

Disney, схоже, не збирається залишати мешканців "Зоотрополіса" у спокої. Компанія офіційно оголосила про роботу над третьою частиною мультфраншизи, а отже Джуді Гопс і Нік Вайлд знову матимуть справи.

Як повідомляє hollywoodreporter новину презентували на фанатському заході D23. Глава Disney Animation Джаред Буш підтвердив, що у новому мультфільмі повернуться улюблені персонажі.



"Зоотрополіс 2" / Фото Disnay



Щоправда, є маленька деталь: цього разу історія буде пов’язана ще й із птахами. Що саме Disney придумав для пернатих мешканців Зоотрополіса, поки не розкривають.

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Перший "Зоотрополіс" вийшов у 2016 році та зібрав понад мільярд доларів у світовому прокаті.

А друга частина виявилася ще успішнішою. "Зоотрополіс 2" заробив близько 1,87 мільярда доларів, ставши найкасовішим анімаційним фільмом в історії Голлівуду.

Тож Джуді Гопс у виконанні Джинніфер Гудвін та Нік Вайлд, якого озвучує Джейсон Бейтман, знову повернуться до своїх пригод у мегаполісі, де хижаки, травоїдні та, схоже, тепер ще й птахи намагаються якось ужитися.

А творці вже давно натякали, що хочуть залишатися у світі "Зоотрополіса" якомога довше. За словами Джареда Буша, у цьому всесвіті ще величезна кількість історій, адже глядачі поки побачили лише одне місто на одній планеті.

А ще нещодавно вийшов трейлер гучної прем’єри осені – трилеру "Веріті" за мотивами однойменної книги.



