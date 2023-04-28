"Це кінець для мене": Зої Салдана більше не зіграє роль Гамори в кіновсесвіті Marvel

Зірка "Вартових Галактик" Зої Салдана більше не з’явиться у кіновсесвіті Marvel у ролі Гамори. Зірка була частиною кінофраншизи з 2014 року.

За словами актриси, настав час піти у відставку. Вона наголосила, що не хоче, аби Гамора зникла з Marvel, тому побажала успіху наступному поколінню акторів.

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"Я хотіла б, щоб Marvel придумав спосіб знайти наступне покоління акторів, здатних втілити цих персонажів, і дати їм це безсмертя, до якого фанати продовжують повертатися з покоління в покоління", – сказала вона.

Зої Салдана більше не з’явиться у ролі Гамори

Я не думаю, що це кінець для Вартових. Це кінець для мене, для Гамори,

– продовжила вона.

У фінальний знімальний день "Вартових Галактик 3", зірка виголосила промову та подякувала усім, хто працював з нею поряд 10 років. "Я її (Гамору – 24 Канал) грала 10 років, Мені пощастило. Я не маю скарг. І я йду далі", – сказала вона.

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"Вартові Галактики 3" став останнім фільмом Джеймса Ганна для Marvel, далі він почне створювати з DCEU – мегаконкурентом MCU.

Крім цього, актриса зізналася, що завжди готова до співпраці з Джеймсом Ганном і буде рада приєднатися до його DCEU. "Якби подзвонив, я б підтримала його будь-якої миті, тому що, знаєте, це було б весело. З ним завжди весело працювати… Я думаю, що він збирається зробити там щось справді класне, і я схвильована".

Салдана далеко не єдина зірка MCU, яка заявила, що з франшизою покінчено. Нещодавно актриса "Чорної вдови" та "Месників" Скарлетт Йоганссон повідомила, що більше не з’явиться в Marvel: "На цьому все, глава закінчена. Я зробила все, що мала. До того ж повертатися і грати персонажа знову і знову упродовж десяти років – це унікальний досвід".