Розгорівся скандал: в українському фільмі "БожеВільні" помітили актора, який підтримує війну

31 жовтня на великі екрани вийшов український фільм "БожеВільні". Ця стрічка порушує важливу і болючу тему – "каральну психіатрію", жахливий винахід радянської влади, який використовувався для придушення інакомислення та маніпуляцій з людьми, що мали інші погляди.

Однак уважні глядачі звернули увагу на те, що у фільмі залишили українського актора, який виїхав до Росії та публічно підтримує війну, про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Аліну Доротюк. Це викликало значний резонанс серед глядачів і спровокувало скандал

Радимо Кінофестиваль "Молодість" оголосив результати: які фільми стали найкращими

З фільму "БожеВільні не вирізали актора, який зрадив Україну: подробиці

У фільмі "БожеВільні" зіграли відомі українські актори, серед яких Ірма Вітовська, Костянтин Темляк, Сергій Калантай, Остап Ступка, Віталій Салій, Наталія Бабенко та Павло Костіцин, а також Роман Якимчук, який виїхав до Росії, та сцени з його участю не були вирізані з проєкту.

Журналістка Аліна Доротюк зазначила, що Якимчук покинув Україну ще до початку повномасштабної війни. Відтоді він продовжує будувати свою кар'єру в країні-агресорці, беручи участь у фільмах разом із російськими артистами, які активно підтримують кремлівський режим.

Враховуючи, що зйомки "БожеВільних" закінчилися ще до того, як Якимчук виїхав, його віддали в постпродакшн. Але! Завжди є морально-етичне питання облич запроданців у серіалах та кіно. Тим паче такого масштабу. Вирізати цього персонажа і справді навряд чи було можливо: одна з вирішальних сцен фільму саме за його участю. А от чому не перезняли ці сцени – це вже питання. Але факт лишається фактом,

– написала журналістка.

Ця ситуація викликала неабияке обурення серед глядачів та критиків.

Ірма Вітовська прокоментувала інцидент: що сказала акторка

Інцидент також прокоментувала акторка фільму Ірма Вітовська. Заслужена артистка України висловила свою думку щодо ситуації, зазначивши, що вчинок Якимчука став несподіванкою для багатьох. Вітовська підкреслила, що хоча його рішення викликало обурення у багатьох, воно не повинно перекреслювати працю інших акторів, які доклали зусиль для створення цього фільму.

Цей актор виїхав після виробництва фільму, для всіх це було вже тим, на що кіно не впливає. Його роль не епізод для історії, але й не основна. Але спайка є. Локації, де знімали, нема. Далі не бачу сенсу обговорювати деталі для виробничого розуміння. Поїхав у 2021. Вчинок одного не дає права знищити роботу інших. Ви чого домагаєтесь? Тоді давайте багато стрічок переглянемо, бо здриманули з країни,

– висловилася Вітовська.



Ірма Вітовська про скандал / Скриншот

Попри скандал, прем'єрна стрічка "БожеВільні" зібрала величезну кількість позитивних відгуків від глядачів. Багато з них висловлювали своє захоплення від фільму, відзначаючи його глибокий зміст, емоційну напругу та високий рівень акторської гри.

Про що сюжет фільму "БожеВільні"

За сюжетом фільму "БожеВільні", події розгортаються в 1970-х роках. Головний герой, Андрій Довженко, – молода, творча та волелюбна людина, яка раптом з'ясовує жахливу правду про систему репресій у радянському союзі. Він дізнається, що більшість осіб, обвинувачених за статтею "антирадянська діяльність", не потрапляли до в'язниць, а відправлялися до психіатричних лікарень спеціального типу. Цим людям приписували вигаданий діагноз "млявоплинна шизофренія", який був сфабрикований у кабінетах КДБ.

"БожеВільні": дивіться онлайн трейлер фільму

Андрій сам потрапляє в це справжнє пекло каральної психіатрії, де його життя опиняється під загрозою. Він стає свідком жахів, які переживають дисиденти, закатовані у психлікарнях. Перед ним постає складний вибір: співпрацювати з КДБ, щоб повернутися до родини, або ж відкрити правду про зловживання та несправедливість, з якими стикаються люди, яких система намагається зламати.