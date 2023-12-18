Я – найбільша патріотка, – зрадниця Оксана Байрак заявила про бажання повернутись до Одеси

Зрадниця України, Оксана Байрак, втекла до Росії після початку повномасштабного вторгнення, знімає фільми для російських каналів і вважає, що її чекають в Україні з розпростертими обіймами.

Утікачка заявила, що має намірена повернутись в Одесу і назвала себе найбільшою патріоткою України, заспівавши "Червону руту". Читайте, що ще сказала зрадниця у прямому ефірі в інстаграм.

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Оксана Байрак заявила, що хоче повернутись в Україну

Наразі режисерка-утікачка знаходиться в Росії. Вона втекла туди улітку 2023 року і знімає серіал для пропагандистського каналу. У прямому ефірі в інстаграмі Байрак заявила, що "неодмінно повернеться до Одеси", де перебувала на початку великого вторгнення. Вона впевнена, що в Києві її зустрінуть з розгорнутими обіймами.

Тим обуреним українцям, які повідомили Байрак, що вона тут нікому не потрібна, утікачка відповіла, назвавши їх тими, які "знехтували країною". Ба більше, зрадниця відповіла на питання, чи вона з України та заспівала "Червону руту".

Я не лише з України. Я українка! Зазначу, що я вважаю себе найбільшою патріоткою!

– відзначила зрадниця.

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Оксана Байрак втекла до Росії після початку великої війни

У 2022 році Байрак назвала "щурами" українських артистів, які покинули країну під час війни. Тим самим вона намагалася підкреслити свою гордість тим, що залишається в Одесі.

Утім, сама ж режисерка втекла до Росії незадовго після гучних заяв про своїх колег. Це не здивувало нікого з українських кінотворців, оскільки Байрак завжди вирізнялась своєю проросійською позицією.