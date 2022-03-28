Звірства біля наших дверей, – Камбербетч на Оскарі-2022 закликав допомогти Україні

Відомий британський актор Бенедикт Камбербетч усіляко намагається підтримати Україну, яка протистоїть російським окупантам. Зірка закликає усіх не бути байдужими та допомагати українцям.

Вручення премії Оскар-2022 стало ще одним майданчиком, на якому зірковий актор Бенедикт Камбербетч підтримав Україну. Він закликав усіх не бути байдужими, адже війна відбувається зовсім поруч.

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"Ми маємо робити більше"

Бенедикт Камбербетч переконаний – війна в Україні стосується кожного, незалежно від того, в якій частині світу він проживає. Не можна байдуже дивитися на те, як діти ховаються від бомбардування в театрі чи як вагітні жінки гинуть або зазнають травм від обстрілів.

Це звірство, і воно біля наших дверей. Кожен з нас має робити більше: відкрити свої двері, поділитися кімнатою, виділити кошти, щоб допомогти 10 мільйонам людей, які шукають в нас порятунку,

– закликав зірковий актор.

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