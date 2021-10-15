З’явився трейлер еротичної комедії з Монікою Беллуччі "Фантазії для дорослих" – відео 18+

Kinomania Film Distribution показала український трейлер еротичної стрічки "Фантазії для дорослих" з Монікою Беллуччі у головній ролі. Прем’єра стрічки запланована на 2 грудня 2021 року.

Режисерами картини стали Давід та Стефан Фонкінос, які раніше працювали над фільмом "Ніжність". За сюжетом глядачам покажуть смішні, кумедні та просто незграбні ситуації.

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Офіційний синопсис до фільму "Фантазії для дорослих"

Шість різних пар у погоні за гострими відчуттями влаштують справжню буфонаду – кому вдасться зміцнити стосунки, а хто приречений на френдзону?

Крім Моніки Беллуччі у стрічці зіграють:

Ніколя Бедос ("Він і Вона");

Карін Віар ("Париж");

Кароль Буке та інші.

"Фантазії для дорослих" 2021: дивіться український трейлер