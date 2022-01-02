З'явився трейлер фінального сезону "Гострих картузів" з Кілліаном Мерфі та Томом Гарді

Ось і підійшов до завершення британський кримінальний серіал "Гострі картузи" (Peaky Blinders) з Кілліаном Мерфі в головній ролі. Прем'єру чекаємо на початку 2022 року.

На ютуб-каналі ВBС 2 січня 2022 року показали трейлер шостого і фінального сезону. Де з'явились головні персонажі серіалу, справи у яких, як завжди, йдуть не найкращим чином.

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До своїх ролей повернулися Кілліан Мерфі, Том Гарді, Пол Андерсон, Фін Коул, Аня Тейлор-Джой, Софі Рандл та Стівен Грем. Варто додати, що у квітні минулого року померла Гелен МакКрорі, яка грала Поллі Грей.

Але у трейлері, як і раніше, немає дати старту сезону. За його сюжетом Томас Шелбі (Мерфі) зіштовхнеться з лідером британських фашистів Освальдом Мослі (Клафлін). Їхнє битва за життя відбуватиметься як на вулицях, так і на політичній арені.

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Нагадаємо, що раніше автори заявляли, що шостий сезон не стане завершенням проєкту. Режисер Стівен Найт заявив, що серіал матиме продовження у вигляді фільму.