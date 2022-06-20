На зйомках говорили на 6 мовах: український актор Панченко зіграв у французькому серіалі

Український актор Анатолій Панченко зіграв одну з головних ролей у французькому англомовному серіалі "Інфініті". Світова прем’єра відбулася на фестивалі CANNESERIES у Каннах.

У серіалі переплітаються декілька сюжетних ліній – від Міжнародної космічної станції до розслідувань в Казахстані. Один головний герой прагне розгадати таємницю, а інший мріє про космічну подорож.

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Як зауважив продюсер Ерік Лярош, мати більше одного жанру, особливо у серіалі, дуже цікаво. "Але одному з них доведеться бути кістяком у шоу. У нашому випадку – це таємниця вбивства", – доповнив він.

Що варто знати про серіал

"Інфініті" – шестисерійна детективна драма про космос. Режисером трилера став Тьєррі Пуаро, який працював над серіалом "Чорна пляма" на Netflix 2017 року, а оператором-постановником – Крістоф Нуєнс, відомий роботою над "Люпеном" з Омаром Сі у головній ролі.

Виробництвом серіалу зайнялись CANAL+ і Federation Entertainment. Продюсери вирішили знімати англійською мовою, наперекір міжнародному акторському складу.

Анатолій Панченко у французькому англомовному серіалі "Інфініті"

Українець Анатолій Панченко увійшов в основний каст акторів. Головні ролі також виконали француженка Селін Саллетт, британець Лекс Шрепнел, британка Еллора Торчіа, бельгієць Лоран Капеллуто, швейцарець Джаррет Мерц та інші.

На знімальному майданчику говорили шістьма мовами, це викликало і страх, і захоплення одночасно,

— наголосив Лярош.

Серіал має один сезон, наразі планів на другий немає, але, за словами продюсера, "все можливо".

Анатолій Панченко у французькому серіалі "Інфініті" / Фото IMDb

Про зйомки в Україні

"Інфініті" знімали у Франції, Казахстані та Україні, і нинішні події виявилися непростими для всієї команди. Це було у 2020 році.

"Глядачі не дізнаються, що ми там знімали, – це не частина сюжету. Саме тому ми вирішили, що говорити про Україну – наш обов’язок", – каже Ларош.

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Як творці серіалу підтримали Україну

Знімальна команда провела в Україні два з половиною місяці. "Коли працюєш над чимось таким складним, виникає зв'язок. Коли почалася війна, ми зв'язалися з усіма та намагалися їм допомогти. Ми відправили гроші, предмети першої потреби. Це дуже важливо для нас", – сказав продюсер.

"Ми бачимо, як українці наповнюють мішки з піском на пляжі, будують оборону, а також грають у барабани, наповнюючи це місце гучною музикою, пивом та міцними напоями. Вони рятуються від ментального терору", — сказала в інтерв’ю Variety Селін Саллетт, одягнена у кольори українського прапора.

"Тепер, коли я пишу Іллі, який керував нашою приголомшливою командою каскадерів, він каже: "У нас все добре. Ми працюємо для нашої перемоги".

Вони справжні герої сьогодні, бо не дозволяють залякати себе. Або цією людиною (Путіним, – Кіно 24),

– наголосила вона.

"Героїзм не в тому, щоб бути успішним у всьому, що ти робиш, чи бути сильним увесь час. Це якось пов'язано з невдачею, яку вам потрібно подолати. Ви проходите через це та виходите переможцем. Ви перемагаєте своїх монстрів", – підсумувала вона.

Анатолій Панченко у французькому серіалі "Інфініті": дивіться трейлер

Що відомо про Анатолія Панченка

Це український актор з Донецька. З початком бойових дій на Донбасі йому довелося переїхати до Києва. Не пробувши довго у столиці, він переїхав у Лос-Анджелес. Там він вивчав акторську майстерність у New York Film Academy. Довівши, що Анатолій може заслуговувати головних ролей у міжнародних картинах, він пройшов кастинг на проєкт "Бюро Легенд", а згодом і "Інфініті".

Я особисто йшов шляхом великої кількості спроб і помилок і, чесно кажучи, не думав, що колись буду зніматись,

– розповів Панченко.

"Я завжди був великим фанатом кіно, але ніколи не думав, що сам зможу працювати в цій індустрії. Для мене вона була за залізною завісою, і мені завжди дуже хотілося зрозуміти, як працює цей бізнес і що таке ремесло актора, але ніколи не було можливості. Зрештою така можливість з'явилася і я відправився в Лос-Анджелес".



Анатолій Панченко у фільмі "Бюро легенд" / Фото IMDb