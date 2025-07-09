Історія, яка стала улюбленою: в Україні знімають продовження фільму, який закохав у себе усіх
- У липні 2025 року під Києвом розпочалися зйомки продовження комедії "Крашанка 2.0" про родину Забіяк, яку знімає команда Mamas Film Production.
- Фільм "Крашанка 2.0. Квантовий парадокс" поєднає елементи road movie, гумору та квантової фізики, з новими пригодами та зірковими камео, а прем'єра очікується у 2026 році.
- Режисер Тарас Дудар та сценаристи Юрій Микуленко, Богдан Циганок і Дмитро Григоренко працюють над фільмом з відомими акторами з першої частини, а також з новими героями.
Пам'ятаєте, як Іван Андрійович з фільму "Крашанка" намагався змайструвати й змайстрував врешті-решт ракету з нічого? Як Оля сумнівалась, чи народжувати дитину під час війни?
Як Мишко будував "торгівельні" стосунки з усіма членами родини? І як ми сміялися й ковтали сльози в залі, бо впізнавали себе в цих діалогах, вчинках, сварках, обіймах? А що з ними тепер? Відповідь – у "Крашанці 2.0". У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про продовження стрічки.
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Стартували зйомки фільму "Крашанка 2.0": подробиці
У липні 2025 р. під Києвом стартували зйомки продовження улюбленої комедії про родину Забіяк. Символічно вони розпочалися з підняття прапора на подвір'ї діда Івана. Цим епізодом завершилася перша "Крашанка" і саме так команда фільму утверджує: завдяки Силам оборони Україна тримається, а життя – продовжується.
За справу знову взялася команда Mamas Film Production. Дистриб'ютором фільму є незалежна українська компанія Green Light Films, котра багато співпрацює з українськими талантами.
Думаю, глядачам буде цікаво подивитися продовження історії про сім'ю Забіяк: що ж станеться далі з цими героями, які усім полюбилися,
– інтригує актор Стас Боклан.
"Крашанка": дивіться онлайн трейлер фільму
Перша частина фільму отримала хороші відгуки після виходу в кінотеатрах, а також на платформах Netflix, Київстар ТБ та телеканалі ICTV. Тож команда сподівається, що й "Крашанка 2.0" сподобається глядачам.
Ми навіть знайшли піратський ресурс, де перша "Крашанка" дубльована російською мовою. Це дуже смішно, але я сказала, що, якщо вони хочуть подивитися наше кіно в Росії, нехай. Це абсолютно проукраїнське, класне кіно,
– розповіла Алла Липовецька, генеральна продюсерка фільму та співзасновниця Mamas Production.
"Крашанка 2.0. Квантовий парадокс" – це road movie з домішками гумору та квантової фізики: творці фільму задумали показати подальше життя винахідника Івана Андрійовича. Він сконструює Машину Квантових Парадоксів, замасковану під старий бусик. І разом з онуком Мишком вирушить – куди б ви думали? – змінювати хід історії!
Звісно, як це часто буває, все піде не зовсім так, як задумано: герої їхатимуть не лише по дорозі, а й між часами, сумнівами та спогадами.
Порівняно з першою частиною, де глядачі 50% часу сміялися, а 50% – плакали, цього разу ми зробили акцент на сміх. Хоча поплакати та подумати все одно буде над чим,
– каже режисер Тарас Дудар.
Зйомки фільму "Крашанка 2.0" / Фото Пресслужба
Над фільмом працює потужна команда: режисер Тарас Дудар, сценаристи Юрій Микуленко, Богдан Циганок і Дмитро Григоренко, оператор-постановник Костянтин Пономарьов. У головних ролях – Стас Боклан, Олеся Жураківська, Дар'я Легейда, Артур Логай, Володимир Гладкий та інші актори, відомі глядачам з першої частини. Та будуть і нові герої. Наприклад, нове кохання діда Івана.
"Це історія, яка буде цікава всім поколінням. Вона може об'єднати кожну сім'ю. Адже те, що переживають герої фільму, близьке кожному з нас", – говорить виконавча продюсерка Алла Філіппова.
Зіркові камео у "Крашанці 2.0"
Цього разу в фільмі з'являться зіркові камео. Відома українська співачка не тільки зіграє саму себе, а ще й подарує фільму одразу п’ять треків, які стануть музичним тлом історії. В кадрі з'являться й інші зіркові "гості".
Глядачі побачать стрічку у кінотеатрах вже у 2026 році.