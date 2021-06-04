Знову призупинили зйомки фільму "Місія нездійсненна 7" з Томом Крузом : що трапилося цього разу

Всю знімальну групу бойовика "Місія нездійсненна 7" з Томом Крузом у головній ролі відправили на карантин щонайменше на два тижні. Усі роботи над фільмом припинені через виявлення COVID-19 як мінімум в однієї людини.

Знімальний процес фільму триває вже дуже довго, адже пандемія коронавірусу вже не вперше повпливала на зйомки. Зокрема, у березні 2020 року довелося призупинити фільмування у Венеції і знімальну групу відправили на карантин. Цікаво, що Тома Круза тоді не було серед тих, хто вимушений був самоізолюватись в готельному номері, однак продюсери проєкту змушені були покрити витрати на проживання та харчування людей, оскільки покинути країну вони в той час не могли.

Цікаво У мережу злили запис, як Том Круз кричить на колег з "Місії нездійсненної 7": деталі скандалу

Ми тимчасово зупинили виробництво "Місії нездійсненної 7" до 14 червня через позитивні результати тесту на коронавірус. Ми дотримуємося всіх протоколів безпеки і продовжуємо стежити за ситуацією,

– йдеться в заяві про виробництво фільму.

Що відомо про зйомки "Місії нездійсненної 7"

Через пандемію виробництво фільму було призупинено з березня по червень у 2020 році.

В грудні 2020 року в мережу злили запис, на якому чути як актор Том Круз, не добираючи слів, кричить на знімальну команду фільму "Місія нездійснена 7". Причиною цього стало не дотримання карантинних норм. Окрім цього, актор заявив, що щодня спілкується з представниками кіностудії та страховими компаніями, звітуючи про епідеміологічну ситуацію на знімальному майданчику. В лютому виробництво "Місії нездійсненної 7" було офіційно закрите.

Ми – золотий стандарт! Голлівуд зараз продовжує знімати фільми через нас! Тому що вони там вірять в те, що ми робимо! Жодних вибачень! Ви можете сказати це людям, які свої бісові будинку втрачають, тому що кіноіндустрія не працює. Це їм їжі на стіл не покладе, за освіту не заплатить!

– емоційно наголосив Том Круз.

У червні 2020 року зйомки відновили. У пресі наголошували, що актор створив усі умови для знімальної групи франшизи. Зокрема, він був готовий закупити трейлери, щоб його підопічні оселились якомога далі від населених пунктів та менше контактували з британцями.

До теми У "Місії нездійсненній 7" поповнення: 5 акторів долучились до нового фільму

Сюжет "Місії нездійсненної 7"

Прем’єра фільму запланована на

Події у фільмі продовжуватимуть історію попередньої частини "Місія нездійсненна: Фолаут". У головних ролях – Том Круз і Ребекка Фергюсон.

Актори та ролі "Місії нездійсненної 7"